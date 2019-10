Michelle Hunziker, Amici Celebrities/ La “fine” del regno di Maria De Filippi: è lei il successore?

Michelle Hunziker è pronta ad affrontare una grandissima sfida: nonostante sia entusiasta del nuovo impegno televisivo, Michelle Hunziker sa perfettamente che non sarà facile prendere il posto di Maria De Filippi ad Amici Celebrities. Dopo le prime puntate condotte da Queen Mary, infatti, da questa sera, l’arduo compito di condurre la sfida tra la squadra bianca e la squadra blu è affidata alla Michelle Hunziker che, libera da Striscia la notizia dove è stata sostituita da Enzo Iacchetti, può dedicare totalmente al nuovo talent di canale 5. Prima di accettare, però, la Michelle Hunziker confessa di averci pensato molto e di aver detto sì solo per le rassicurazioni che ha saputo darle Maria De Filippi. “Maria è stata bravissima a rassicurarmi e convincermi, spiegandomi che ci aveva pensato a lungo e che dovevo fidarmi del suo intuito. E quindi, con grandissimo piacere, le ho detto sì”, ha raccontato al settimanale Oggi.

Michelle Hunziker “sfida” Maria De Filippi ad Amici Celebrities

Michelle Hunziker sta per sbarcare ad Amici Celebrities e per i fan che seguono le notizie sul talent non è di certo un mistero. Anche se Maria De Filippi ha scelto di aprire l’edizione di persona, la sua intenzione è sempre stata di lasciare il timone alla collega svizzera. Dopo aver fatto il pieno di applausi grazie al ritorno a Striscia la Notizia, Michelle si è finalmente messa in marcia verso Roma, carica di adrenalina e al fianco dell’immancabile marito Tomaso Trussardi. Adesso quindi gli occhi sono tutti puntati sulla conduttrice più sorridente del piccolo schermo: la paura degli ammiratori è che non possa reggere il confronto con Maria e che l’assenza della nota Queen si possa avvertire più del previsto. In base a quanto possiamo intuire dalla sua assenza sui social, la Hunziker sta iniziando comunque questa grande avventura con il massimo dell’impegno. Da alcuni giorni a questa parte non ci sono post e anche le Storie sono ben poche. L’ultima rappresenta solo un buongiorno e la visione magica di una Michelle in accappatoio e turbante sulla testa.

Michelle Hunziker, l’esperienza della setta: “Mi avevano convinta che sarei morta”

C’è ancora una ferita aperta nell’anima di Michelle Hunziker: il periodo vissuto in balia di una setta che ha stravolto, sconvolto e distrutto la sua vita. Cinque anni di buio che ha raccontato ampiamente in “Una vita apparentemente perfetta”, il suo libro e di molteplici interviste televisive. “Mi ricordo ogni frazione di secondo di quel momento, che è durato cinque anni, e non sono pochi, soprattutto perché erano gli anni più belli da vivere”, dice infatti a Freeda, ritornando indietro con la memoria. Tutto è iniziato dalla volontà della conduttrice di migliorare la sua vita interiore, ma si è trasformato in una terribile trappola. “Mi avevano convinta che sarei morta”, dice ancora, “mi avevano ricattato a morte. Però talmente volevo liberarmi da lì che ero pronta a morire”. Un periodo davvero difficile fatto di attacchi di panico e crisi di ogni tipo, a cui sono seguiti tre anni con un terapeuta che l’ha aiutata a uscirne. “Sono rinata molto più forte”, dice infatti, “adesso è difficile che mi freghino”. Impossibile non avvertire un peso scivolare dal cuore nel momento stesso in cui ha avuto il coraggio di dire basta, che non avrebbe mai voluto vederli per tutto il resto della sua vita.



