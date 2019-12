Michelle Hunziker/ “Mio marito Tomaso Trussardi mi ha salvato” (All together now)

Michelle Hunziker, conducendo All Together Now, ha trovato in J-Ax un nuovo amico. Pur conoscendo l’artista, la conduttrice svizzera non conosceva l’uomo, ma condividendo con lui il palco del game show musicale di canale 5, ha avuto una piacevole sorpresa. “Ci siamo conosciuti l’anno scorso e ho scoperto un uomo meraviglioso, un papà attentissimo, un amico che è diventato come un fratello”, ha raccontato ai microfoni del settimanale Grazia. Bellissima e sempre in splendida forma, in passato, la Hunziker ha vissuto la brutta esperienza di essere coinvolta in una setta. A raccontare tutto è stata lei stessa “perché una volta che ti mostri per quella che sei, le persone ti sostengono. Nessuno è perfetto, tutti commettono errori”. Ad aiutarla a superare tutto e a rimettersi in piedi è stato il marito Tomaso Trussardi che, in quel momento, l’ha salvata e che le ha regalato le figlie Sole e Celeste. Il merito di Tomaso Trussardi è stato quello “di amare il mio bagaglio, il bagaglio Hunziker, pesantissimo. Sono stata single per tanti anni perché nessuno se lo voleva prendere” – racconta Michelle che poi aggiunge – “Mio marito dice che l’ho salvato. Io credo solo di aver portato nella sua vita un po’ di scompiglio e vivacità”. Nonostante sia molto amata, anche la Hunziker deve fare i conti con gli haters. A tal proposito, Michelle dice: “Li ignoro. L’hater esiste solo se reagisci. C’erano anche prima dei social, solo che non avevano voce” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Michelle Hunziker: “All Together in onda a Santo Stefano”

Michelle Hunziker è pronta per una nuova puntata di “All Together Now“, lo show di successo in onda giovedì 12 dicembre 2019 in prima serata su Canale 5. Si tratta della seconda edizione. del programma che la compagna di Trussardi condivide con un compagno d’avventura davvero speciale: il rapper J-Ax che ricopre il il ruolo di capitano – super gudice del muro. La showgirl ospite dell’ultima puntata di Verissimo parlando del programma ha dichiarato: “mi piace perché noi non vendiamo un’illusione, non promettiamo una carriera discografica, noi promettiamo 50mila euro. E vedere le persone trasformarsi sul palco è la cosa più bella. Quest’anno abbiamo anche opening molto belli, molte persone del muro canteranno, e anche io”. Non solo, sulla seconda edizione la Hunziker ha precisato: “quest’anno diamo più spazio ai personaggi perché ci sono molte storie che vale la pena raccontare: l’Italia è piena di talento”.

Michelle Hunziker: “Sono in una fase positiva”

Michelle Hunziker vive un momento sereno e felice della sua vita. Tutto procede a gonfie vele dalla sfera privata, dove è felicemente sposata con Tomaso Trussardi, a quella lavorativa reduce dal successo di “Amici Celebrities” e della seconda edizione di “All Together Now”. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni non ha fatto mistero di questo suo momento di pace: “sono in una fase positiva, di grande cambiamento interiore – ha fatto, infatti, sapere la conduttrice dalle origini svizzere, incalzata dalle domande di ho deciso che è arrivato il momento di stare bene”. La conduttrice non nasconde di aver vissuto in passato tantissimi momenti di ansia legati anche al lavoro: “quando nella vita sei abituato a effettuare le prove più dure, senza mostrare all’esterno l’ansia che invece ti divora dentro, se arrivano dei momenti belli hai quasi paura che dietro ci sia la fregatura. Invece no, bisogna viverli appieno ed essere felici. Come lo sono ora”. Sulla seconda edizione di All Together Now attualmente in onda su Canale 5 ha rivelato: “il game-show andrà in onda anche a Santo Stefano con una puntata a tema. I giudici saranno vestiti da Babbo Natale o da renne e ci sarà tanta musica natalizia, come il brano che canteremo io e J-Ax ‘Baby, it’s cold outside’. Vedrete che voce che ha, sembra Frank Sinatra”.

Michelle Hunziker figli: “tra un pò chiuderò i battenti”

Oltre al successo professionale, Michelle Hunziker è serena e felice anche dal punto di vista sentimentale. Sposata da cinque anni con Tomaso Trussardi con cui ha avuto le figlie Sole e Celeste, la showgirl e conduttrice ha smentito ancora una volta le voci di una possibile nuova gravidanza. “Vedremo… intanto ho tre figlie meravigliose” – ha detto Michelle dalle pagine del settimanale “Chi”, che però non ha escluso in futuro una possibile quarta gravidanza. “Se dovesse arrivarne un quarto, sarei felicissima, altrimenti va benissimo così. L’unica cosa certa è che tra un po’ chiuderò i battenti” ha detto Michelle madre di Aurora Ramazzotti, nata dal primo matrimonio con Eros, e le due figlie Sole e Celeste.



