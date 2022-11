Michelle Hunziker beccata a cena con Tomaso Trussardi/ Sguardi complici e…

Ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Gli scatti del Settimanale Chi lo confermano

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Da alcune settimane si rincorrono dei rumors su un possibile riavvicinamento tra gli ex coniugi e ora a confermare i sospetti ci ha pensato anche il Settimanale Chi. Negli scatti pubblicati sul Settimanale, Michelle e Tomaso vengono paparazzati mentre cenano nel ristorante di famiglia, ovvero il Trussardi a La Scala. I due appaiono complici e si scambiano tenerezze e sguardi complici. Un dettaglio però ha insospettito molti. Negli scatti, Michelle e Tomaso hanno scelto per cenare un tavolo vicino alla finestra come se volessero essere fotografati dai paparazzi. Come mai? Il Settimanale Chi cerca di trovare una spiegazione tanto che sul Settimanale si legge: “Da interpretare c’è ben poco. Un comunicato stampa che espliciti la voglia di ricominciare, sarebbe meno convincente”.

Alfonso Signorini sembra dare per scontato che ormai i due coniugi siano tornati ufficialmente insieme. Finora né Michelle Hunziker né Tomaso Strussardi hanno smentito o confermato la versione del Settimanale Chi. Al termine della cena, i due sono saliti in macchina e si sono avviati insieme a casa. Con loro era presente anche il cane Odino. Sul Settimanale si legge: “Hanno sorriso ai fotografi dopo la serata trascorsa insieme al ristorante. Poi, sono saliti in macchina assieme al cane Odino. Una volta arrivati sotto casa di lei, lui le ha aperto la portiera. Michelle è entrata nel portone di casa sua e Tomaso l’ha seguita per poi salire con lei”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, l’annuncio della separazione

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avevano annunciato la separazione lo scorso gennaio 2022. n una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Trussardi ha avuto parole dure per Giovanni Angiolini, che a suo dire si sarebbe insinuato in un momento di crisi del loro matrimonio: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”. Durante l’estate infatti Michelle Hunziker aveva intrapreso una nuova frequentazione con il chirurgo Giovanni Angiolini. Poi a settembre però la showgirl svizzera ha annunciato la fine del loro rapporto.

Tomaso Trussardi aveva poi smentito qualsiasi flirt spiegando di non vedersi accanto a nessuna donna dopo la fine della storia con Michelle Hunziker: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse”.











