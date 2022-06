Michelle Hunziker beccata in Sardegna con Giovanni Angiolini/ Gita in barca e…

Michelle Hunziker beccata in Sardegna con Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker sta trascorrendo le sue vacanze estive in compagnia di Giovanni Angiolini. La conduttrice svizzera ha salutato il pubblico di Striscia La Notizia dando appuntamento per la prossima edizione a settembre. Mentre andava in onda l’ultima puntata, Michelle si trovava in Sardegna. A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che sul profilo Instagram ha pubblicato degli scatti in cui si notano chiaramente Michelle Hunzier e Angiolini prendere il sole al mare. I due si sono concessi una gita in barca per poi fare sosta in un ristorante. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si frequentano da un po’ di mesi anche se la showgirl non ha ancora voluto ufficializzare la relazione. Forse è ancora troppo fresca la separazione dal marito Tomaso Trussardi con cui sembra che negli ultimi tempi i rapporti siano abbastanza tesi.

Michelle Hunziker continua però a definirsi single anche con le persone a lei vicine. Era stato il Settimanale Oggi a lanciare questa indiscrezione confermando il fatto che Michelle voglia tutelare lei e la sua famiglia. Sulla separazione e il nuovo amore Michelle Hunziker ha preferito mantenere il riserbo. Michelle e Giovanni sono stati però paparazzati in più occasioni in questi mesi, prima ad Alghero, poi a Milano e poi a Parigi. La showgirl svizzera per il momento non ha né confermato né smentito la relazione.

La relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sta facendo più seria anche se la showgirl svizzera preferisce mantenere il riserbo. Le ultime immagini pubblicate dal Settimanale Diva e Donna hanno mostrato i due particolarmente vicini. C’è stato un gesto però che Michelle ha fatto e che sembra avere la sua importanza. La showgirl avrebbe presentato Giovanni al regista Roberto Cenci con il quale la spesso lavorato. Una presentazione ufficiale che alimenta ancora di più il sospetto che si tratti di qualcosa di serio. Michelle Hunziker preferisce andare forse con i piedi di piombo e vivere questa relazione lontano dai riflettori. Peccato che i paparazzi però sappiano dove trovarla e pertanto le loro fughe sono costantemente oggetto di attenzione mediatica.

Giovanni Angiolini starebbe addirittura pensando trasferirsi a Milano per essere più vicino a Michelle. Una notizia che, se confermata, farebbe cadere del tutto ogni dubbio sulla natura della relazione tra i due. Sul sito Dagospia è stato però anche insinuato il dubbio che Michelle Hunziker abbia organizzato delle finte paparazzate. A Milano girerebbe voce che i baci scambiati tra Michelle e Giovanni non siano così autentici. Vedremo cosa succederà più avanti anche se per il momento il sorriso di Michelle dice tutto.











