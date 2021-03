MICHELLE HUNZIKER/ Candidata a Sanremo: “Lo faccia lei, a patto che…” (Verissimo)

Michelle Hunziker candidata alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo: a fare il suo nome è stato il collega e amico Gerry Scotti, con lei ospite della nuova puntata di Verissimo in onda oggi su Canale 5 a partire dalle 15.30. “Io non mi candido a niente”, ha detto il conduttore, incalzato sul tema. “Lo faccia la Hunziker il Festival, e per favore che finisca a mezzanotte”. Dal 29 marzo, i due torneranno insieme al timone di Striscia la notizia, il tg satirico trasmesso nell’access prime time della prima rete Mediaset da sempre capitanato da una ‘coppia’ di conduttori. Fino a ieri, Gerry è stato affiancato dall’imitatrice Francesca Manzini, che lunedì dovrà dire addio alla sua postazione per lasciare spazio proprio alla Hunziker. Per quest’ultima si tratta di un vero e proprio ritorno a casa: “Sono arrivata a Mediaset 24 anni fa e mi sembra ieri, è una sensazione stranissima. Aurora era nata a dicembre e a marzo registravo le puntate di Paperissima: mi ero buttata, anche se sentivo il peso e la responsabilità, pensavo di non avere proprietà di linguaggio, di non parlare bene l’italiano”, ricorda Michelle in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

GABRIELE GRECO, MARITO NOEMI/ Un primo incontro imprevisto: fu chiamato a sostituire…

Michelle Hunziker torna a condurre Striscia la notizia

Nella stessa intervista, rilasciata insieme a Gerry Scotti proprio in occasione del suo ritorno, Michelle Hunziker ha parlato a lungo del suo approccio alla conduzione e in generale all’universo dell’intrattenimento, visto come un diversivo importante soprattutto nel periodo più duro della pandemia. “Ringraziavamo il cielo tutti i giorni di poter vivere quei momenti insieme, era uno svago per la nostra mente, essendo come tutti preoccupati per quello che stava accadendo ed eravamo felici di poter alleggerire il fardello degli italiani”, fa sapere Michelle. Il riferimento è al primo lockdown del 2020: in quell’occasione, lei e Gerry si rivolsero direttamente a Ricci, a Pier Silvio Berlusconi e alla produzione tutta per invitarli a rivalutare la scelta di sospendere le trasmissioni. E alla fine ci riuscirono: in effetti, nella primavera scorsa, il programma andò in onda regolarmente.

Maria Elena Boschi/ “Con Giulio Berruti pregai per vittime covid, sul matrimonio...”

Le ‘abitudini vincenti’ di Michelle Hunziker

In questo periodo, a prescindere dal lavoro, le abitudini di Michelle Hunziker sono davvero serrate: “Mi alzo alle 6 e mi preparo. Dopo un po’ sveglio le bimbe, facciamo colazione e le porto a correre nel parco: per un’oretta facciamo sport, ginnastica, le incito e le faccio scaricare. Poi torniamo a casa e si collegano con la scuola. Sono felicissime”. Sveglia all’alba, ginnastica e poi studio: autodisciplina, insomma. Sarà questo il segreto del suo successo?

LEGGI ANCHE:

Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker/ “Tra noi una connessione profonda”

© RIPRODUZIONE RISERVATA