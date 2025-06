Difficile descrivere Michelle Hunziker in poche parole. Showgirl, modella, conduttrice e… per alcuni la nonna più bella di Italia. Sì perché non molto tempo fa, sua figlia Aurora le ha regalato uno splendido nipotino, che Michelle ama alla follia e a cui si dedica anima e corpo. Un bellissimo dono per la Hunziker e il suo ex marito Eros Ramazzotti, con cui oggi vive in serenità e piena armonia. “Ci sarò sempre per lui come lui è sempre presente per me”, ha detto in una intervista a Der Spiegel parlando dell’ex marito. La conduttrice ha coinvolto il cantante anche nel suo Michelle Impossibile, in una puntata che è rimasta nel cuore dei fan che, per un momento, hanno persino sperato in un ravvicinamento.

“Ma per me è come un fratello per me. Forse Aurora non lo sa, ma tra noi c’è un legame speciale”, ha detto Michelle Hunziker. Dopo il matrimonio con Eros Ramazzotti, Michelle aveva voltato pagina con Tomaso Trussardi che è anche il papà delle sue figlie più piccole, Celeste e Sole.

Anche la storia con Trussardi non è finita bene, ma Michelle non demorde e anche se ad ora parrebbe single, gli ammiratori non mancano. L’ultima voce ci porta ad un avvistamento sospetto con Stefano Rosso, ma tutto tace sul fronte sentimentale. In una intervista rilasciata a Vanity Fair qualche tempo fa, oltretutto, la Hunziker aveva però parlato di un argomento che spesso è “tabù”: l’autoerotismo.

Senza eccedere nelle rivelazioni hot, la conduttrice ha detto con convinzione che sarebbe l’ora di abbattere determinati pregiudizi. “Perché amarsi, volersi bene passa anche attraverso questo. Bisogna smetterla di vederla come una cosa sconcia perché non lo è”, le parole della quarantasettenne italo svizzera in un’intervista a Sette del Corriere della Sera.