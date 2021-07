Michelle Hunziker choc: “Sul letto con un coltello in mano”/ “Un uomo mi seguì…”

Michelle Hunziker, sempre sorridente, ha conosciuto il dolore e la sofferenza. Come riporta Fanpage, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la conduttrice svizzera ha raccontato anche i momenti dolorosi vissuti in passato. Michelle ha raccontato di sorridere sempre perchè ha conosciuto bene le lacrime. Nel corso degli anni, però, sono stati i momenti brutti e dolorosi vissuti dalla showgirl svizzera. “La violenza tocca tutte perché ha tantissime forme, penso che ogni donna abbia vissuto o vivrà violenza psicologica, discriminazione, boicottaggi vari. Noi nasciamo con la genetica predisposta a farci sei volte il mazzo più degli uomini, e senza lamentarci. Aggiungo, però, che ora questo percorso verso l’emancipazione lo stiamo facendo, sì, vero, ma lo stiamo pagando caro”, ha raccontato Michelle Hunziker a cuore aperto.

Michelle Hunziker, choc/ "Mio padre e l'alcol. Ricatti sessuali in cambio di ingaggi"

Michelle Hunziker: “Un uomo voleva entrare in casa e…”

Michelle Hunziker, da anni, prova ad aiutare le donne vittime di violenza con l’associazione “Doppia difesa”. Un impegno a cui Michelle si dedica totalmente avendo conosciuto da vicino la sensazione di essere una vittima. “Per esempio c’è stato un episodio… Io ero in una casetta in affitto, di fianco a un cinema porno ormai chiuso. Ero al piano terra, un monolocale con una porta e delle tapparelle qualsiasi, mica antisfondamento. Uno che era davanti al cinema chiuso una sera mi ha seguita, voleva entrare, cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare”, ha raccontato la conduttrice lasciando senza parole i suoi fans, sempre pronti a sostenerla.

