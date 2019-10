Michelle Hunziker come Aurora Ramazzotti/ A 18 anni mamma e figlia come gocce d’acqua

La passeggiata lungo il viale dei ricordi continua per Michelle Hunziker che dopo aver raccontato del periodo buio in balia della setta in una lunga intervista a Freeda, adesso la conduttrice sembra pronta a ripartire per un altro viaggio e un altro racconto che, questa volta, la avvicina molto alla figlia Aurora Ramazzotti. L’amata bambina avuta dal matrimonio da favola con Eros Ramazzotti è stato il collante che l’ha tenuta unita all’ex marito, nonostante tutto, ma anche alla vita da quanto ha raccontato. Proprio nel momento in cui le ha detto che non si sarebbero più riviste per via della setta ha capito che avrebbe dovuto fare di tutto per tornare da lei e così è stato. All’epoca della nascita di Aurora Michelle aveva solo 20 anni e proprio la foto che ha pubblicato questa mattina sui social le ricorda quel periodo e quello precedente, quando aveva solo 18 anni.

MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI COME DUE GOCCE D’ACQUA

Nello scatto postato da Michelle Hunziker si vede chiaramente che mamma e figlia sono due gocce d’acqua anche se l’intento della conduttrice era un altro ovvero quello di mostrare il suo “difetto fisico” e puntando il dito contro “l’estetista assassina” che le ha fatto fuori le sopracciglia: “Buongiorno!!! Ecco il tipico ”troncietto” da post adolescente che ci crede un casino! qui avevo 18 anni, un po’ bruciacchiata dal sole ed erano gli anni novanta! Reduce dall’opera di un estetista “assassina” la quale ha pensato bene di togliermi tutte le sopracciglia!!!! Bacio grande a tutti voi e buona giornata!!!”. I fan hanno letto il post ma quello che hanno notato, come si evince dai commenti, è proprio la somiglianza con l’amata figlia. Arriverà anche la simpatica risposta di Aurora al post della madre? Non ci rimane che attendere per capirlo.

Ecco di seguito il post e la foto 18enne di Michelle Hunziker:





