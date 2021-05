Michelle Hunziker/ Commossa per Franco Battiato ricorda Franco Tuzio

Gillette scende in campo contro la violenza sulle donne con un nuovo progetto a sostegno della Fondazione Doppia Difesa, fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno nel 2007, e sarà proprio la bionda conduttrice ad essere chiamata in causa non solo per affrontare l’evento con il sorriso ma anche per raccontare le vittime e le donne che ogni giorno riesce ad aiutare con il suo impegno. Sarà una serata unica sia per vedere in campo grandi campioni ma sia per l’obiettivo finale e chi meglio di Michelle Hunziker può raccontare il suo progetto e il suo lavoro contro la violenza sulle donne? In questi giorni comunque la conduttrice è stata un po’ provata per via della morte di Franco Battiato ma, soprattutto, perché proprio il maestro ha firmato una canzone che le ha portato a galla ricordi dolorosi legati al suo manager Franco Tuzio.

Michelle Hunziker: "Gerry, una sveltina!"/ Gaffe hot con Scotti a Striscia la Notizia

Michelle Hunziker ultimo saluto a Franco Battiato ricordando il manager Franco Tuzio

Michelle Hunziker parlando di Franco Battiato ha ripercorso gli attimi della scomparsa prematura del suo manager Franco Tuzio proprio perché lui le aveva dedicato un tempo La cura del maestro: “Un giorno in macchina eravamo insieme e stavamo andando a Zelig lui mi guardò e mi disse questa è la canzone che io ti dedico perché ti voglio veramente bene e ti proteggerò per sempre. Quest’evento ha veramente segnato profondamente il mio cuore”. La morte di Battiato, ha riportato alla mente quei momenti e quella morte che non riesce davvero ancora a dimenticare: “Il mio manager Franchino che per me è stato come un papà mi voleva bene”. Proprio la condivisione di questo ricordo con i fan le ha permesso quindi di rendere omaggio anche al maestro siciliano, poeta contemporaneo: “Battiato che si è unito al grande Franchino”.

LEGGI ANCHE:

Eros Ramazzotti hot su Michelle Hunziker "A letto non rideva"/ Grieco "Ho i calli..."Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, ex mogli Eros Ramazzotti/ "Famiglia allargata.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA