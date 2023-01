Michelle Hunziker compie 46 anni/ La dolce sorpresa delle figlie Sole e Celeste

Michelle Hunziker festeggia il 46esimo compleanno

Oggi, martedì 24 gennaio, per Michelle Hunziker, è un giorno davvero speciale. La conduttrice, infatti, compie 46 anni e ha iniziato la giornata con una dolcissima sorpresa da parte delle figlie Sole e Celeste nate dal matrimonio, oggi finito, con Tomaso Trussardi. Le bambine, dopo essersi svegliate da sole con la sveglia, hanno sorpreso mamma Michelle con un piccolo panettone sul quale hanno messo delle candeline. Non poteva mancare anche un piccole regalo ovvero una cover che hanno donato alla mamma con tutto il loro amore.

Una piccola, ma grandissima sorpresa per la Hunziker che ha pubblicato il video tra le storie del suo profilo Instagram in cui Sole e Celeste non nascondono la loro gioia per essere riuscite a sorprendere la mamma. In un giorno così importante, poi, non potevano mancare gli auguri della primogenita Aurora Ramazzotti.

Gli auguri di Aurora Ramazzotti per mamma Michelle Hunziker

In attesa di farla diventare nonna per la prima volta, Aurora Ramazzotti ha fatto gli auguri a mamma Michelle Hunziker sui social pubblicando una serie di foto in cui lei, ancora bambina, si aggrappava alle gambe della mamma con cui è cresciuta giorno dopo giorno instaurando un legame davvero speciale. “Buon compleanno alla mia queen. Quante avventure ti aspettano ancora“, scrive Aurora che, tra pochi mesi, vivrà la grande emozione di diventare mamma per la prima volta.

Aurora, poi, ha regalato un retroscena ai suoi followers. “La sera prima che nascesse mamma Michelle, mia nonna mangiava fonduta di formaggio e beveva rosè“, scrive sui social la Ramazzotti.

