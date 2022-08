Michelle Hunziker con la fede al dito/ Confermato il ritorno con Tommaso Trussardi?

Michelle Hunziker si è riavvicinata a Tomaso Trussardi? Lo scoop di Chi

Secondo il settimanale Chi, Michelle Hunziker si sarebbe riavvicinata a Tomaso Trussardi e questo giustificherebbe anche la rottura con Angiolini. Sulla rivista si legge: “Una storia nata subito dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Un flirt forse scoppiato troppo in fretta, che non ha avuto un seguito perché la conduttrice ha chiuso in modo netto, scegliendo una pausa di silenzio e di riflessione per raccogliere i pensieri”.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini svela anche: “Secondo le nostre fonti ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento con l’ex marito Tomaso Trussardi per trovare punti di equilibrio insieme, ma per il momento per Tomaso non se ne parla, malgrado sia un papà presente con le figlie Sole e Celeste. La rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento veloce della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato“.

Michelle Hunziker, dopo la rottura con Giovanni Angiolini, si starebbe riavvicinando al suo ex marito Tomaso Trussardi. A confermare il rumor che nelle ultime ore ha monopolizzato la cronaca rosa, sarebbe un particolare delle Instagram stories pubblicate dalla conduttrice.

La showgirl appare con la fede al dito e l’esperta di gossip Deianira Marzano sottolinea che è proprio questo dettaglio a sancire il ritorno di fiamma con il rampollo della moda. Secondo le indiscrezioni di 361 Magazine, il presunto riavvicinamento tra Michelle e Tomaso sarebbe cominciato in seguito all’emozione dovuto alla ipotizzata gravidanza di Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros Ramazzotti avrebbe fatto un test di gravidanza che ha rivelato la bellissima notizia. Ancora non ci sono naturalmente conferme ufficiali di tutti questi rumor, ma la fede al dito è sicuramente una prova piuttosto evidente. Ecco lo screen della foto:

