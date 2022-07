Michelle Hunziker con l’anello di Tomaso Trussardi poi sparisce/ Il gesto sospetto…

Michelle Hunziker, spunta al dito l’anello di Tomaso Trussardi: il gesto sospetto che…

Al dito di Michelle Hunziker spunta un anello con rubino. Il dettaglio non è passato inosservato e in molti si sono chiesti se fosse un regalo da parte di Giovanni Angiolini. Le cose tra Michelle e Giovanni procedono alla grande tanto che nelle scorse settimane sono avvenute le presentazioni ufficiali in famiglia. In alcune storie su Instagram, vediamo Michelle accarezzare la nuova arrivata in casa, Lilly Junior, una cucciola di chihuahua. Tra una carezza e l’altra all’anulare della Hunziker fa capolino un anello con rubino contornato da diamanti. Nelle storie successive però Michelle sposta la gemma preziosa. Un atteggiamento che ha insospettito i fan della conduttrice che hanno cercato di vederci chiaro. L’anello non è però un anello di fidanzamento da parte di Giovanni bensì un dono del passato.

Michelle Hunziker aveva sfoggiato l’anello dai tempi del fidanzamento con Tomaso Trussardi. Si tratta nello specifico di un anello in platino con diamanti e zaffiro rosa della collezione Tiffany Enchant. Quando la scorsa estate si iniziò a vociferare di una crisi con Tomaso, a far sorgere il dubbio fu proprio la scomparsa di questo anello dal dito di Michelle. In quell’occasione, la popolare conduttrice volle rassicurare i suoi fan: “L’anello che indosso ora è sempre un regalo di Tomaso”. Ora però appare insolito che nel mezzo della relazione con Giovanni, Michelle abbia scelto di indossare nuovamente l’anello regalatole da Tomaso. Come mai questo gesto? E come avrà reagito Giovanni?

Michelle Hunziker e il rapporto ritrovato con Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker è stata chiamata da Eros Ramazzotti a prendere parte al videoclip del suo ultimo brano. Nonostante la separazione dolorosa, oggi i due si sono riappacificati dimostrando che l’amore a distanza di anni può trasformarsi in un affetto profondo. In un’intervista al Corriere della Sera, Eros Ramazzotti è tornato a parlare del suo rapporto con Michelle Hunziker: “Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere. Quando leggo di mariti che uccidono le loro compagne o di padri che ammazzano i figli, penso che davvero viviamo in un mondo capovolto, in cui il rapporto più bello, più nitido, quello che, quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno, può diventare invece annientamento dell’altro o possesso fragile ed egoista”, ha dichiarato. Anche la figlia Aurora Ramazzotti in una recente intervista aveva fatto riferimento al ritrovato rapporto di amicizia tra la madre Michelle Hunziker e il padre Eros Ramazzotti.

