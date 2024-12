L’età biologica di Michelle Hunziker fa invidia a tutti. Sebbene la sua carta d’identità segni i 47, la showgirl ha solo 25 anni secondo la scienza. Lo ha raccontato proprio lei in un’intervista sincera al Corriere della Sera, dove ha svelato tutti i segreti del suo benessere, e tra questi ha citato anche l’autoerotismo, rompendo un tabù che ormai va avanti da troppi anni specialmente per quanto riguarda il genere femminile. La conduttrice di origini svizzere porta avanti oggi il suo marchio Goovi, un brand di cosmetici, integratori e tanto altro.

Al Corriere della Sera Michelle Hunziker ha raccontato quanto dietro al suo fisico da 25enne ci sia tanto lavoro, ma soprattutto uno stile di vita sano e attento. Ha spiegato di credere molto dell’epigenetica, ovvero in quella filosofia che vede la salute del corpo come la conseguenza di tutto, anche della salute emotiva: “Lo star bene è un percorso a 360 gradi che dall’emotività passa (anche) agli ormoni, al fisico“, rivela, confessando di seguire uno stile estremamente sano e di aver studiato tanto per capire come occuparsi di sè nel modo migliore.

Michelle Hunziker fa un plauso agli antiossidanti, dicendo di aver messo in moto il suo brand per creare un integratore capace di unire tutto quello che serve per il benessere della persona. Il suo proposito è rendere più accessibili certe vitamine, che ad oggi hanno un costo molto alto sul mercato. Nonostante sia molto rigorosa, l’ex moglie di Eros Ramazzotti si permette qualche strappo alla regola. Questo succede quando capita l’occasione, arrivando come dice lei stessa ad ingerire anche 6mila calorie al giorno. Il suo grande segreto? Aver tolto lo zucchero. Ebbene sì, dopo essersi informata molto, la conduttrice ha deciso di essere estremamente inflessibile a quello raffinato.

“Sono veleno, il veleno di questo millennio e la gente non lo capisce“, racconta. Poi parla di autoerotismo, ed è una delle pochissime donne a farlo in pubblico senza vergogna. L’amore con sè stessa è infatti uno dei segreti del suo benessere, “Se la gente sapesse quanto fa bene gratificarsi e quanto fa bene al quadro ormonale e a tutto“, spiega Michelle Hunziker, raccontando i benefici degli ormoni come le endorfine, l’ossitocina, la serotonina e la dopamina. Michelle racconta che sarebbe ora di “smettere di vedere questa come una cosa sconcia”. “È self love e fa bene come un bagno caldo, una serata con le amiche, un’ottima cena“.