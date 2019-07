Michelle Hunziker: “Costretta a cambiare numero”/ Video “Non potevo neanche…”

Il numero di telefono postato su Instagram e l’inizio di un calvario tragicomico: Michelle Hunziker ha pubblicato un video su Youtube per ripercorrere quanto accadutole negli ultimi giorni dopo “l’errore” della figlia Aurora Ramazzotti, che ha messo sui social network il contatto telefonico della showgirl svizzera. Un lapsus costato caro alla conduttrice delle reti Mediaset, che ha annunciato di essere stata «costretta a cambiare numero dopo 25 anni». Due giorni incredibili, ha spiegato la Hunziker, con «videochiamate in continuazione, messaggi, ho provato a fare una Stories ma non c’è stato niente da fare». «Ho provato a mettere la modalità aereo, ma niente da fare: l’epoca social è incredibile. Dopo un minuto tutta Italia aveva il mio numero» ha aggiunto la presentatrice, che le ha provate tutte prima di correre definitivamente ai ripari cambiando numero di cellulare.

MICHELLE HUNZIKER E IL NUMERO DI TELEFONO FINITO SUI SOCIAL

«La cosa più divertente è stata che sono stata inserita in gruppi Whatsapp di grigliate di tutta Italia, di tutti i gruppi di allenamenti. C’era di tutto e di più: non mi è mai successa una cosa così», ha ironizzato Michelle Hunziker, che ha tenuto a ringraziare tutti coloro che le hanno inviato messaggi di stima e di affetto. La showgirl elvetica ha voluto sottolineare che sono cose che capitano, ma ha anche mandato un messaggio alla figlia Aurora Ramazzotti: «Aury, preparati. Perché, prima o poi, posterò il tuo numero sulle mie Stories. La vendetta è un piatto freddo». Qui di seguito vi proponiamo il video pubblicato su Youtube dalla conduttrice di Striscia la notizia e All Together Now.





© RIPRODUZIONE RISERVATA