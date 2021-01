Michelle Hunziker/ Dal musical con Roberto Bolle alla violenza sulle donne

Michelle Hunziker è stata la regina di questo 2020 in tv e, a quando pare, si preparerà ad aprire in bellezza anche il nuovo anno accanto a Roberto Bolle in Danza con Me in onda questa sera su Rai1. La bella Michelle non deve di certo temere rivali perché nella sua carriera ha recitato, cantato, ballato e condotto sempre con ottimi risultati e la prova sta nella doppia edizione di All Together Now che ha fatto impazzire e ha irretito il pubblico di Canale5 sia nel fine settimana che in altre serate poco consone all’intrattenimento. La conduttrice ha inanellato questa sua serie di successi e adesso si prepara ad aprire il nuovo anno, il 2021, in tv mettendosi in gioco come è solita fare sperando nel suo arrivo sul palco dell’Ariston il prossimo mese di marzo magari al fianco di Amadeus e l’amico Fiorello ma anche dei cantanti già annunciati e in gara.

Michelle Hunziker balla con Roberto Bolle e poi si scaglia contro la violenza sulle donne in Danza con Me

Per adesso quello che sappiamo è che Michelle Hunziker avrà modo di salire sul palco di Danza con Me al fianco di Roberto Bolle e dai primi video rilasciati in rete, sembra che la vedremo ballare e cantare mettendo insieme una serie di numeri da musical, i più famosi. Dalle scene di La La Land a quelle di Mary Poppins passando per il Moulin Rouge, sembra che la coppia voglia davvero esagerare nel prime time di questa sera di Rai1, e non solo. I due non saranno chiamati a ballare e cantare per intrattenere e far sorridere il pubblico ma hanno messo insieme anche un momento, un monologo, sulla violenza contro le donne, tema caro ad entrambi. Cos’altro vedremo questa sera?



