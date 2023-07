Michelle Hunziker: “Difficile trovare una stabilità effettiva”/ “Per gli uomini, una donna indipendente…”

Michelle Hunziker e l’amore

Per Michelle Hunziker è la prima estate da nonna da quando la figlia Aurora Ramazzotti è diventata mamma mettendo al mondo il piccolo Cesare. La conduttrice ha così scelto di trascorrere le vacanze con le figlie, il nipotino e il genero Goffredo Cerza. Una scelta di cuore che le permette di ricaricarsi in vista della prossima stagione televisiva. Single e felice, la Hunziker ha così rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale Oggi spiegando di non essere in cerca di una relazione e di dedicarsi con gioia alle figlie e al nipotino. A 46 anni, però, non chiude le porte all’amore in vista del futuro.

“Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Se credo ancora nel per sempre? No, quello no. Credo però alla possibilità di fare un bel percorso insieme. Se poi diventasse un “per sempre” sarebbe una figata da raccontare ai nipoti. Ma questo lo si scopre solo dopo. […] Ho una bellissima famiglia, ho recuperato un bel rapporto col papà di Aurora e sono serena. Se arriva l’amore bene; se non arriva, bene uguale”, ha dichiarato.

Michelle Hunziker e il rapporto degli uomini con le donne di successo

Nel corso dell’intervista rilasciata a Oggi, Michelle Hunziker ha anche parlato delle donne in carriera e della scelta di non rinunciare ai propri sogni professionali raggiungendo anche l’indipendenza economica. Una scelta che, tuttavia, come sottolinea la stessa conduttrice, spesso spaventa gli uomini facendo scattare in loro anche il senso di competizione.

«Per chi fa il nostro mestiere è difficile trovare un equilibrio nella vita affettiva. Una donna indipendente economicamente che sa quello che vuole, che si organizza la vita da sola e magari è pure di successo, fa scattare nell’uomo uno strano meccanismo di competizione. Invece il successo non ha nulla a che vedere con il bisogno d’amore che ha qualsiasi essere umano. L’emancipazione femminile non significa che abbiamo meno desiderio di amare e di essere amate. Spero che gli uomini lo capiscano», ha concluso.

