Michelle Hunziker distrugge un tavolino/ “Ecco perché l’ho fatto, ero terrorizzata”

Michelle Hunziker ne combina un’altra delle sue al termine di una giornata sempre sotto la luce dei riflettori social. Questa volta è andata bene alla bionda showgirl svizzera, che nella vita di ogni giorno si diverte e fa divertire collaboratori e membri della famiglia che hanno a che fare con una donna tutto pepe e mai “calma”. A farne le spese questa volta è un tavolino di vetro, andato distrutto dopo una lotta non del tutto ad “armi pari” con Michelle e il suo terrore. Quello che è successo è stato raccontato dalla sua collaboratrice Laura Barenghi, pronta a riprendere l’ex di Eros Ramazzotti mentre prova a sistemare tutto.

Perché un tavolino di vetro distrutto e le scuse di Michelle? Come è stato pubblicato dalle storie Instagram dell’amica e collaboratrice, la Hunziker ha mandato in frantumi il tavolo dopo essersi accorta di una cimice vicino a lei. La reazione sarebbe stata di puro terrore, tanto che la conduttrice svizzera avrebbe perso il controllo finendo sul tavolo a pochi passi da lei che in qualche istante è andato a farsi benedire.

Michelle Hunziker, un tavolo rotto per colpa di una cimice

Nelle stories pubblicate su Instagram da Laura Barenghi c’è tutta la scena del “crimine” e la colpevole colta in flagrante. Dopo aver distrutto il tavolino perché terrorizzata da una cimice, Michelle Hunziker si rimbocca le maniche per farsi perdonare. “Mich era una piccola cimice sul braccio, non ti ho detto che ti stava mangiando un brontosauro” dice tra le risate l’amica Laura, mentre la svizzera con scopa e paletta cerca di ripulire la stanza dal vetro ormai frantumato in mille pezzi.

Come suo solito Michelle non riesce a restare seria e racconta l’accaduto come solo lei sa fare, condita di smorfie buffe e risate sempre più coinvolgenti. A causare l’incidente sarebbe stato un movimento involontario, un passo di troppo che in pochi istanti ha distrutto il tavolino e fatto aggiungere la sventura alla lista di guai “made in Michelle”. Laura Barenghi, che conosce bene la bionda mamma di Aurora Ramazzotti e compagna di vita di Tomaso Trussardi, la incita nel video che la vede alle prese con la pulizia: “Brava bionda, dai”

