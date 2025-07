Michelle Hunziker nonna innamoratissima del nipotino Cesare

Tra le cose più preziose che Michelle Hunziker custodisce gelosamente nel suo cuore c’è senza ombra di dubbio la sua famiglia, alla quale è legatissima. La conduttrice, recentemente piombata di nuovo nel vortice del gossip per la presunta relazione con l’imprenditore Nino Tronchetti Provera, nel corso degli anni ha saputo costruire una famiglia allargata nel segno della più totale armonia. Tra i grandi affetti della sua vita c’è sicuramente la figlia Aurora Ramazzotti che, nel marzo 2023, l’ha resa per la prima volta nonna.

Il nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e del fidanzato Goffredo Cerza (per loro matrimonio in vista?), è legatissimo a nonna Michelle e spesso la showgirl condivide con lui momenti di grande intimità, tra giochi insieme ed esperienze in famiglia. E, proprio nelle ultimissime ore, ha condiviso tra le stories del suo seguitissimo profilo Instagram una dedica strappalacrime al piccolo di casa, con una foto altrettanto tenera.

Michelle Hunziker, dedica al nipotino Cesare: “Nei tuoi occhi rivedo…“

Nelle sue Instagram stories delle ultime ore, Michelle Hunziker ha pubblicato una foto che la ritrae di spalle, con vista sul mare, assieme al nipotino Cesare seduto sulle sue gambe. A corredo della fotografia una dolcissima dedica, che ben riassume il grande amore che una nonna può solo provare per il suo nipote: “Nei tuoi occhi rivedo un lungo pezzo di strada fatta e tanta ancora da scoprire, da conquistare… insieme a te. Nonna“.

E, come colonna sonora della fotografia di famiglia, la canzone Per me per sempre di Eros Ramazzotti, suo ex marito nonché nonno del bambino. Immancabile poi, nella fotografia condivisa, il tag non solo al cantante ma anche alla figlia Aurora Ramazzotti e al genero Goffredo Cerza, coloro che hanno dato alla vita il piccolo Cesare e reso la showgirl felicemente nonna.

