Michelle Hunziker dopo Tomaso Trussardi un nuovo amore?/ “Sono aperta”

Dopo il grande successo del suo show trasmesso in prima serata su Canale 5 Michelle Hunziker ha deciso di staccare dalla quotidianità con una vacanza alle Maldive per riposarsi e riflettere quanto accaduto negli ultimi mesi, tra il grande successo lavorativo e la separazione da Tomaso Trussardi dopo 11 anni di matrimonio. Con il suo show Michelle impossible la conduttrice ha provato a rimettere insieme i pezzi della sua vita aiutata anche da Maria De Filippi e Sivlia Toffanin, Ambra Angiolini e Serena Autieri. In un’intervista a Chi ha raccontato la sua esperienza.

Durante lo show, la Hunziker ha ripercorso con Ambra i propri errori che, a detta della conduttrice sono proprio quelli che ti fanno vivere intensamente: “Se uno è perfetto, non rischi mai, fa una vita che non potrebbe essere la mia. Mi piace buttarmi”. Nel corso di Michelle Impossible la donna ha parlato delle sue grandi storie d’amore finite senza mai accennare a quella con Tomaso Trussardi perché a sua detta è ancora una “Ferita aperta: la devi leccare, medicare, non è che tu possa portare su un palco cose non elaborate, sarebbe sbagliato. È stata la mia forma di rispetto”.

Sulla sua storia d’amore finita la donna ha deciso di voler passare subito allo step successivo e di “Fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, perdonare me e perdonare lui, non rinvangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo”. Michelle Hunziker ha fondato Doppia Difesa, una fondazione che sensibilizza l’opinione pubblica e aiuta le vittime di discriminazioni e abusi a seguito di alcune violenze subite dalla donna in prima persona e ad oggi cerca di aiutare chi vive la sua stessa situazione a non fare i suoi stessi errori.

Dopo il grande successo del suo show in cui la conduttrice si è dimostrata felice e sempre pronta a sorridere e adesso Michelle Hunziker ha ammesso di essere aperta ad una nuova relazione: “Sono aperta a quello che mi vogliono far arrivare dal cielo, ho tante persone lassù che mi vogliono bene e che si staranno organizzando”.



