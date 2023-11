Michelle Hunziker e Alessandro Carollo fidanzati/ Passeggiata notturna mano nella mano, poi a casa di lei

Michelle Hunziker e il nuovo amore con Alessandro Carollo

Michelle Hunziker non si nasconde più ed esce allo scoperto con il nuovo fidanzato Alessandro Carollo. Dopo essere stati avvistati a metà ottobre insieme al Forum di Assago, dove hanno assistito allo show di Checco Zalone, la conduttrice svizzera e l’osteopata e fisioterapista che ha un centro a Roma e un secondo studio a Milano, sono stati pizzicati insieme dal settimanale Chi che pubblica le foto sul numero in edicola da mercoledì 8 novembre. Nelle immagini di Chi, Michelle e Alessandro Carollo passeggiano mano nella mano per le vie di Milano dopo essere stati insieme a cena.

Sereni e sorridenti, i due si godono tranquillamente la passeggiata notturna mentre si dirigono a casa di lei. Al ristorante, chiacchierano e sorridono mentre di godono la cena come due fidanzati alle prime uscite per poi concedersi un momento romantico con una passeggiata per le vie di Milano illuminate delle luci.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: è vero amore?

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si frequenterebbero da mesi, ma la storia sarebbe stata vissuta da entrambi con molta discrezione per poi uscire lentamente allo scoperto dopo la pubblicazione delle prime foto in cui si mostravano insieme. Per Michelle si tratta di un nuovo inizio dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e la relazione con Giovanni Angiolini.

Accanto ad Alessandro Carollo che, pare, sia single da tempo, la conduttrice svizzera, sempre molto impegnata con il lavoro, le figlie e il nipotino Cesare, sembra abbia ritrovato la voglia d’amore. Alessandro Carollo, dunque, sarà quello giusto?

