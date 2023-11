Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, innamorati a Roma/ Cena con amici e passeggiata con baci e abbracci…

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: fidanzati e innamorati a Roma

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo non si nascondono più. La conduttrice e l’osteopata si frequentano dalla scorsa estate e, dopo essere stati sicuri del reciproco sentimento, hanno ufficializzato la relazione. Pizzicati più volte insieme, Michelle e Carollo sono diventati i nuovi protagonisti del gossip. Bellissimi e molto uniti, Michelle e Carollo sono stati così beccati in quel di Roma dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 15 novembre, pubblica in esclusiva le foto della dolce serata romana che la coppia si è concessa.

Michelle Hunziker, ex moglie Eros Ramazzotti/ L'ultima dolce dedica fa sognare i fan

Durante la sosta nella capitale, la Hunziker ha trascorso diverso tempo con il fidanzato con cui si è concessa una cena nella pizzeria preferita dell’amica Ilary Blasi. Ad aspettare la coppia c’erano alcuni amici e, dopo la pizza, i due si sono concessi una passeggiata a Fontana di Trevi concedendosi anche baci e abbracci. Per la Hunziker, dunque, è un periodo davvero positivo.

MICHELLE HUNZIKER / Promossa alla conduzione del Festival: cosa canterà la conduttrice? (Sanremo 2018)

Le parole d’amore di Alessandro Carollo a Michelle Hunziker

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e la relazione con Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker non ha mai perso fiducia nell’amore che ha ritrovato in Alessandro Carollo che, sui social, si è lasciato andare ad una splendida dichiarazione d’amore per la bellissima conduttrice.

“Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare” Ed alla fine l’osteopata ha confessato: “Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!”, le parole con cui l’osteopata ha fatto emozionare la fidanzata.

Pagelle Sanremo 2018/ Voti conduttori, ospiti e cantanti: Meta-Moro sospesi, dieci oppure zero? (prima serata)













© RIPRODUZIONE RISERVATA