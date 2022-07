Michelle Hunziker e Aurora, il selfie scatena le critiche/ “Photoshop per sembrare più bella della figlia”

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, la foto insieme scatena le critiche

Voleva essere un selfie madre-figlia, il ricordo di un momento bello trascorso insieme, eppure sotto lo scatto che immortala Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non sono mancate le critiche. Madre e figlia sono in auto, bellissime, e si scattano un selfie. Poco dopo ecco anche il commento ironico di Aurora che, rivedendo l’immagine, scrive: “Boh mia madre sembra mia figlia ok!”.

Michelle Hunziker/ Estate rovente in compagnia dell'ex gieffino Giovanni Angiolini

In effetti non sembra esserci una grande differenza d’età tra le due vedendole a confronto nello scatto. Michelle Hunziker, 45 anni, è in grande forma e ne dimostra meno, sicuramente non meno della giovanissima Aurora (25 anni) che in quanto a bellezza non ha nulla da invidiare alla mamma. C’è però chi sui social non ha preso nel modo giusto la foto e ne ha approfittato per puntare il dito contro la conduttrice.

Aurora Ramazzotti/ A Formentera con Goffredo dimentica il malore dei giorni scorsi

Michelle Hunziker nel mirino per la foto con la figlia Aurora Ramazzotti

La colpa di Michelle Hunziker in questo scatto con la figlia Aurora sarebbe, per alcuni follower, quella di aver usato qualche filtro di troppo per apparire più giovane e mettersi quasi ‘in gara’ con la figlia in quanto a bellezza. Tra i commenti allo scatto, infatti, c’è chi scrive: “A volte mi chiedo perché tu non possa lasciare le luci della ribalta su tua figlia. Ma posta una foto con lei senza photoshopparti! Per farti dire che sei più bella di lei? Pensa già a quanto ha sofferto!” E ancora: “Belle le foto insieme, ma non voler sembrare levigata come lei, perché non è così!” A commenti come questo, però, si alterna una lunga serie di complimenti per la grande bellezza che accomuna madre e figlia, tanto da sembrare “sorelle”.

Love MI: Paky sul palco urla "È pieno di ricchion*", Fedez tace/ Il web si infuria! Cresce la polemica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)













© RIPRODUZIONE RISERVATA