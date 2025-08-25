Michelle Hunziker e Chiara Ferragni in che rapporti sono? Entrambe sono legate ai Tronchetti Provera

Sia Michelle Hunziker che Chiara Ferragni hanno qualcosa a che fare con la famiglia Tronchetti Provera. L’ex moglie di Fedez nelle scorse ore è uscita allo scoperto, postando la prima foto in compagnia del nuovo compagno di vita Giovanni, mentre la bionda conduttrice italo svizzera è stata pizzicata nelle scorse settimane da Chi tra le braccia di Nino. I Tronchetti Provera nel destino dunque per Chiara Ferragni e Michelle Hunziker, che però non sembrano avere dei rapporti particolarmente attivi, anzi. Sono rare le occasioni in cui i loro nomi sono stati accostati e Chi ha provato a ripercorrere alcune di queste tappe:

Delitto di Garlasco, giallo del Dna femminile sulla scena del crimine/ Tre tracce "ignote" diventano un caso

“Tra loro non c’è una vera frequentazione, ma in passato ci sono state occasioni private in cui si sono casualmente incrociate” scrive il settimanale ricordando anche un episodio in cui le due sono state pizzicate insieme in vacanza, ma in una giornata casuale, insomma, nessun appuntamento organizzato tra le due, attualmente fidanzate con i due cugini Tronchetti Provera.

Pamela Petrarolo replica a Tommaso Franchi: "E' lui che indossa la maschera"/ Attacco dopo il Grande Fratello

Michelle Hunziker e quella volta che difese Chiara Ferragni

Premendo il tasto rewind sul lettore dei ricordi, torniamo indietro di oltre un anno, quando Michelle Hunziker ruppe il silenzio sulla questione pandoro che vedeva travolta Chiara Ferragni. La conduttrice ed ex moglie di Eros Ramazzotti decise di intervenire a gamba tesa su tutti coloro che avevan preso di mira la stessa Ferragni dopo la bufera:

“Immagina come si possa svegliare Chiara la mattina e cosa possa provare. C’è chi dice “se lo merita”, che cattiveria. Mi dispiace, è un peccato” disse la Hunziker in una intervista concessa tra le colonne di Chi nella quale parlava a cuore aperto della Ferragni. Una vera e propria dichiarazione di sostegno nei confronti di Chiara, che in quelle settimane imbarcava acqua e attacchi da tutte le parti.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 25-31 agosto 2025/ Gemelli flirta, Toro cerca stabilità