“Michelle Hunziker e Federica Panicucci vi ammazzo”/ Stalker 22enne rischia processo

Un ragazzo di 22 anni di Bologna è stato indagato per minacce e stalking nei confronti di Federica Panicucci e Michelle Hunziker. Lo stalker delle vip ora rischia il processo, perché dopo gli accertamenti informatici si è conclusa l’inchiesta, quindi a breve potrebbe esserci la richiesta di rinvio a giudizio.

A darne notizia Il Giorno, secondo cui il 22enne avrebbe ripetutamente minacciato, anche di morte, Federica Panicucci e suo figlio dallo scorso agosto, con messaggi e commentando sui post pubblici social con deliri sessisti. «…Per vendetta verso questa tua schifosa condotta prendo la doppietta e vi ammazzo a te e a tuo figlio sparandovi…», ha scritto in un’occasione. Invece l’odio espresso contro Michelle Hunziker sarebbe stato meno sistematico. Quest’ultima avrebbe ricevuto, secondo le accuse, due messaggi con minacce a sfondo sessuale e sessista, con l’aggravante, secondo lo stalker, che Michelle Hunziker si è impegnata spesso nella denuncia pubblica di vicende di questo tipo a danno di altre donne.

Michelle Hunziker e Federica Panicucci già vittime di stalking

Infatti, Michelle Hunziker con l’avvocato e parlamentare Giulia Bongiorno è attiva da molti anni con “Prima Difesa”, una campagna nazionale di lotta allo stalking e ai maltrattamenti. Ad esempio, a settembre dell’anno scorso aveva organizzato un mercatino dell’usato di abiti e oggetti di casa Hunziker-Trussardi per raccogliere fondi a sostegno di due progetti di solidarietà, uno per le famiglie in emergenza Covid e uno per le donne vittime di violenza. Sia la showgirl sia Federica Panicucci sono state già in passato vittime di maniaci, infatti entrambe hanno deciso di condividere pubblicamente le loro esperienze. Nel caso di Michelle Hunziker ci sono in passato episodi di stalking che hanno riguardato anche la figlia Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti. Una vicenda per la quale la showgirl era stata costretta ad assumere guardie del corpo.

