Michelle Hunziker è fidanzata o è ancora single? Se lo chiedono da tempo i fan di vecchia e nuova data, soprattutto alla luce delle ultime voci, sempre più insistenti, su Alvise Rigo. Nelle scorse settimane, infatti, si era parlato di un fortissimo interesse, nato tra la showgirl italo svizzera e il celebre rugbista. “Tra i due c’è stata intesa al primo sguardo”, riferì puntuale la sempre ben informata rivista Chi, che li beccò insieme per la prima volta insieme lo scorso inverno sulle piste di Saint Moritz.

“Basta vederli insieme per capire che Michelle e Alvise sono compatibili”, assicura ancora la rivista, anche se dopo i tanti rumor Michelle e Alvise si sono chiusi ulteriormente nella loro privacy. Evidentemente la coppia vuole viversi questo momento in assoluta discrezione. In primis Michelle Hunziker, che praticamente da sempre deve convivere con l’interesse dei media e del gossip nei suoi riguardi.

Ma chi è il presunto fidanzato Alvise Rigo? Trentaduenne di Venezia, partecipò a Ballando con le Stelle nel corso dell’edizione del 2021. All’epoca il rugbista di innamorò della sua insegnante di ballo Tove Villfor, ma tra i due la relazione scemò dopo la fine del programma. Come andranno le cose tra Michelle Hunziker e il suo nuovo presunto fidanzato Alvise Rigo non è dato saperlo, ma lei proprio in una intervista a Verissimo aveva candidamente ammesso di aver finalmente ritrovato la voglia di tornare ad amare e sorridere.

“Il mio desiderio è soltanto uno attento, trovare una persona con cui condividere un altro pezzo di emozione”, le sagge parole di Michelle Hunziker. Quel momento, forse, è finalmente arrivato.