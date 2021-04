Michelle Hunziker e Gerry Scotti accusati di razzismo/ Sketch sui cinesi scatena…

Un siparietto di Gerry Scotti e Michelle Hunziker scatena le polemiche. I conduttori di Striscia la notizia, durante la puntata trasmessa lunedì scorso, nel dare la linea all’inviato Pinuccio per un servizio sulla gestione della sede Rai di Pechino si sono cimentati in un’imitazione dei cinesi che ha fatto il giro del mondo scatenando numerose polemiche. Nel dare la linea a Pinucci, Gerry e Michelle hanno sostituito la lettere “R” con la “L” pronunciando “Lai” invece di Rai. Inoltre, hanno simulato gli occhi a mandorla, caratteristica fisica tipica della comunità cinesa. L’imitazione fatta dai conduttori di Striscia la Notizia ha fatto il giro del mondo ed è stata ripresa anche da una pagina Instagram famosissima e seguita da milioni di utenti.

Francesco Totti, tapiro d'oro da Striscia/ "Cassano e le notti brave? Eravamo single"

Gerry Scotti e Michelle Hunziker, polemica internazionale per l’imitazione dei cinesi

La pagina Instagram Diet Prada, seguita da 2,7 milioni di followers tra cui spuntano anche molti vip internazionali, ha pubblicato un post dedicato al siparietto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Oltre ad aver pubblicato un estratto dell’imitazione caricaturale dei conduttori di Striscia, la pagina ha condiviso anche una storia in cui Michelle Hunziker, mostra Odino scrivendo: “Buongiorno dal bambino nudo… che ama il sole e fa il cinesino”. “L’Italia ospita la più grande popolazione di cinesi in tutta Europa, con circa 310.000 cittadini cinesi che costituiscono la terza comunità di cittadini stranieri del paese”, ha aggiunto la pagina Instagram in questione. Il post ha ottenuto circa 80mila like e tantissimi commenti. La risposta di Michelle e Gerry arriverà nel corso della nuova puntata di Striscia la Notizia?

Mr Rizzus, "Chiedo scusa a Vittorio Brumotti"/ Nel 2019 insulti contro il biker

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi e l'Isola 'trionfano' a I Nuovi Mostri/ Striscia premia il twerk e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA