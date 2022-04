Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini beccati in hotel da CHI: stanno insieme?/ Esplode il gossip

Michelle Hunziker si “rifugia” nell’hotel di Giovanni Angiolini: la paparazzata di Chi magazine

Reduce dalla notizia sulla separazione dall’ormai ex marito Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker torna al centro del gossip, per le indiscrezioni che la vedono protagonista di un nuovo flirt insieme a Giovanni Angiolini, ex Grande fratello 14. Nel 2015 Giovanni si vedeva costretto a ritirarsi dal reality show per non dover rischiare delle conseguenze sul posto di lavoro: 41 anni, originario di Sassari, Angiolini è un chirurgo ortopedico esperto di welness, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in ortopedia, con un master di II livello in traumatologia dello sport conseguito al campus biomedico di Roma. Michelle Hunziker, timoniera di una Striscia la notizia, 45 anni, svizzera e naturalizzata italiana, fa ora parlare di sé per essere stata avvistata dai paparazzi di Chi magazine mentre -al termine della puntata del tg satirico- si dirigeva a bordo di una Porche rosa all’Excelsior Gallia di Milano e dallo stesso hotel, all’alba del giorno successivo, è stato immortalato dall’entourage del giornale di gossip anche Giovanni Angiolini, presunta nuova fiamma della biondissima conduttrice tv.

Michelle Hunziker "Orgogliosa di Tommaso Zorzi"/ Retroscena sull'amicizia con Aurora

Che Michelle abbia deciso di voltare pagina in amore con il chirurgo ed ex Grande fratello, dopo Tomaso Trussardi? Proprio in confidenza con Chi magazine, di recente, la Hunziker non ha fatto mistero di voler ancora “rischiare in amore”, per poi essere immortalata in dolce compagnia e in atteggiamenti complici proprio con Giovanni Angiolini.

GIOVANNI ANGIOLINI, FIDANZATO DI MICHELLE HUNZIKER?/ Chi è il chirurgo estetico ex GF

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Doctor | Surgeon | TV (@giovanni_angiolini)

Il primo avvistamento della presunta coppia Michelle Hunziker-Giovanni Angiolini

La presunta neo coppia vip, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, veniva avvistata dal magazine di cronaca rosa Bunte mentre si trovava in Sardegna.

“In quella occasione i due si scambiarono un bacio con la mascherina, ma a colpire era l’atteggiamento di intimità. un po’ troppo per un rapporto medico-paziente”, fa sapere Chi magazine, a corredo delle foto made in Sardegna, che farebbero pensare ad un nuovo amore in corso tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Nel frattempo, destano clamore e curiosità generale anche gli avvistamenti dei due vip immortalati da Chi, all’hotel di Milano.

Michelle Hunziker dopo Tomaso Trussardi un nuovo amore?/ "Sono aperta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA