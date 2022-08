Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno sul serio?/ Incontro con Aurora e…

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: incontro con Aurora Ramazzotti

Prime presentazioni in famiglia per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini la cui frequentazione, iniziata qualche mese fa, procederebbe a gonfie vele. Il settimanale Diva e Donna ha, infatti, pubblicato le foto scattate in Costa Smeralda dove Michelle ha già trascorso molte settimane, in cui Giovanni Angiolini e la Hunziker sono con Aurora, la figlia che Michelle ha avuto dall’ex marito Eros Ramazzotti. Il clima pare rilassato e disteso e tutto fa pensare che Aurora abbia accolto nel migliore dei modi l’uomo con cui mamma Michelle avrebbe deciso di ricominciare dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: spunta un test di gravidanza/ Ma è mistero...

Nelle foto pubblicate da Diva e Donna, invece, non ci sono Sole e Celeste, le figlie nate dall’amore, oggi finito, tra Michelle e Tomaso Trussardi. Oltre all’incontro tra Giovanni e Aurora Ramazzotti con cui Michelle ha un legame speciale, c’è stato anche un altro incontro in famiglia.

Michelle Hunziker: l’incontro con la famiglia di Giovanni Angiolini

Se Giovanni Angiolini ha avuto la possibilità di conoscere e trascorrere del tempo con Aurora Ramazzotti, allo stesso modo, Michelle Hunziker ha avuto la possibilità di conoscere tutta la famiglia del dottore che pare aver fatto breccia nel suo cuore. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna, Michelle è in compagnia di Paolo, il fratello di Giovanni che lavora come fisioterapista. Inoltre, tutta la famiglia Angiolini segue sui social Michelle che, per il momento, preferisce non commentare il gossip sulla sua vita privata.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, perché si sono lasciati?/ "Tornare insieme? No!", e rivela…

Tra Michelle e Giovanni, dunque, tutto starebbe procedendo a gonfie vele. I due sono stati pizzicati più volte insieme e, nonostante i numerosi gossip, avrebbero scelto il silenzio e la discrezione per fare crescere la storia.

LEGGI ANCHE:

Michelle impossible, replica 1a puntata/ Reunion con Ramazzotti e tango con Ilary Blasi

© RIPRODUZIONE RISERVATA