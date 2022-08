Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati/ Perchè? Spunta retroscena…

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si lasciano dopo cinque mesi di relazione travolgente

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno vissuto una passione e un amore travolgente. E’ difficile pensare che la loro storia potesse incrinarsi così in fretta, ma qualcosa è successo. Dopo cinque mesi, la coppia più bella dell’estate si è lasciata come tante altre proprio alla fine della bella stagione.

Sono tante le ipotesi costruite dai settimanali intorno alla fine della loro storia: “Certe passioni a volte come nascono finiscono, senza un perchè” oppure “Ormai non si parlano neanche al telefono“. A prima vista, tra Michelle e Giovanni c’è stata una grande passione che poi è scemata naturalmente con il passare del tempo, ma davvero non vi è un motivo specifico?

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: i motivi della rottura

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati; orami il gossip è incalzante e diventa sempre più insistente, nonostante la conduttrice non abbia confermato la rottura come, del resto, non ha confermato neanche la relazione.

Il settimanale DiPiù Tv, ha provato a capire i motivi che hanno portato la coppia a dirsi addio nonostante sembrasse innamorata persa. Una risposta sembrano averla data gli amici vicini alla conduttrice che hanno dichiarato: “Non ha funzionato perchè il paragone con gli amori precedenti di Michelle non è facile da sostenere“. Non è difficile pensare ad Eros Ramazzotti, grande amore della conduttrice. I due sono stati sposati dal 1996 al 2009, poi la showgirl ha lasciato il cantante perchè persuasa da una setta: “Mi ero fatta plagiare dalle parole di alcuni adepti di una setta. Mi dicevano che Eros mi tradiva, che dovevo lasciarlo e così ho fatto, hanno lasciato il vuoto intorno a me, per fagocitarmi dentro il loro mondo”. Tra Michelle ed Eros è rimasto negli anni un legame ancora profondo, che si è trasformato, ma che ancora oggi è d’ispirazione.

