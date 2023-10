Michelle Hunziker e il distacco dai figli “esci di casa e ti senti male”/ “Vorresti piangere tutte le volte…”

Michelle Hunziker assente come mamma? “Esci di casa, ti senti male e…“

Michelle Hunziker si è concessa alle curiosità dei suoi numerosissimi followers, aprendo un box di domande sul suo profilo Instagram. La conduttrice Mediaset, recentemente al centro del gossip per via della sua frequentazione con Alessandro Carollo, suo presunto nuovo fidanzato, ha dedicato un po’ di tempo alle chiacchiere con i fan. Molte di queste, in particolare, si sono soffermate sul ruolo genitoriale e sulle difficoltà che spesso le mamme devono affrontare. In particolare, una fan le ha chiesto: “Ti senti mai assente come mamma?“.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi celebrano la figlia Sole/ Festa a sorpresa per il decimo compleanno

Di fronte a questa domanda, la showgirl ammette che sentirsi assenti con i figli è un problema che caratterizza la natura dell’essere mamma: “Pensa che questo è un argomento che ho appena trattato con Aurora, che è diventata mamma recentemente. Ed è intrinseco nella natura delle mamme. Noi sappiamo che è giusto realizzarci e dare ai nostri figli l’esempio dell’indipendenza, che è la cosa più importante, e che il tempo non è di quantità ma di qualità. E comunque esci di casa e ti senti male e vorresti piangere tutte le volte. L’unica cosa da fare è mentalizzare, perché è giusto così“.

Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato Alessandro Carollo/ Lo scoop di Chi: "Frequentazione molto seria"

Michelle Hunziker e i nipoti: “Li ami come i tuoi figli, perché sono un pezzo di te“

Ma Michelle Hunziker si è soffermata anche sull’affetto per il nipote Cesare, primogenito della figlia Aurora Ramazzotti. Una fan le ha chiesto se si tende ad amare più i nipoti dei figli stessi, ma la conduttrice è convinta che in realtà il bene sia di pari livello: “Non li ami più dei tuoi figli, li ami come i tuoi figli, perché sono un pezzo di te“. A seguire, rivive l’esperienza della maternità della figlia Aurora e il momento del parto, quando il piccolo Cesare è venuto al mondo: “Io ho visto uscire quell’essere meraviglioso dalla pancia di mia figlia. Questo è amore puro, declinato all’ennesima potenza. È stupendo, e poi è bello viverlo da giovani“.

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato?/ La segnalazione gossip: "Siamo tutti curiosi di sapere chi è"













© RIPRODUZIONE RISERVATA