Michelle Hunziker e il fidanzato Giovanni Angiolini in crisi?/ “Weekend separati” ma…

Michelle Hunziker e il fidanzato Giovanni Angiolini: prima crisi di coppia?

Prima crisi di coppia per Michelle Hunziker ed il fidanzato Giovanni Angiolini? Questo il dubbio dei followers della showgirl svizzera, che continuano a seguirla con affetto e sempre con tanta attenzione sui social. Proprio su Instagram Michelle posta spesso e volentieri numerosi momenti di vita quotidiana e nell’ultimo periodo non disdegna di far vedere ai suoi fan anche alcuno scorci incantati della sua vacanza estiva all’insegna del mare e del sole. L’ex di Eros Ramazzotti ha scelto la meravigliosa Sardegna per ricaricare le pile dopo un anno di lavoro, insieme alla figlia Aurora ed alle figlie avute da Tomaso Trussardi da cui si è separata lo scorso gennaio.

Tuttavia, come è possibile constatare, attraverso il suo profilo Instagram tra foto e video postati da Michelle Hunziker in tanti avrebbero notato una grane assenza: quella del compagno Giovanni Angiolini. Proprio l’assenza del dottore ed ex gieffino avrebbe sollevato dei dubbi e soprattutto le voci di una presunta prima crisi importante. Sarà davvero così?

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: weekend separati o semplice riservatezza?

A scatenare il sospetto dei follower rispetto ad una presunta crisi tra Michelle Hunziker ed il compagno Giovanni Angiolini sarebbe non solo la sua assenza nei video postati ma soprattutto il fatto che non sia stato neppure nominato nelle descrizioni ai post. “Giornatina in barca con bimbi e amici top”, aveva scritto la conduttrice svizzera, senza quindi citare il dottore. Ma non sarebbe il solo indizio di una presunta crisi in atto. Anche Giovanni, infatti, attraverso le sue Instagram Stories si è mostrato in compagnia del fratello Paolo. E’ possibile dunque che la coppia abbia deciso di trascorrere il weekend separati?

Attenzione però: non si può neppure escludere con assoluta certezza che il mare mostrato dai due fratelli Angiolini e quello immortalato da Michelle Hunziker non sia il medesimo! E’ possibile infatti semplicemente che la coppia abbia scelto di mantenere il massimo riserbo sulla loro relazione. Intanto la Hunziker sui social si limita a mostrare alcune gag che la vedono insieme alla figlia Aurora, divertendo i suoi follower e ricaricando le energie in vista di un autunno televisivo particolarmente impegnativo.











