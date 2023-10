Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato Alessandro Carollo/ Lo scoop di Chi: “Frequentazione molto seria”

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo pizzicati insieme a Milano: lo scoop

È sbocciato un nuovo amore nella vita di Michelle Hunziker. Come rivelato dal settimanale Chi nel nuovo numero in edicola, questo nuovo amore risponde al nome di Alessandro Carollo, osteopata dei Vip, con il quale la showgirl è stata paparazzata in quel di Milano. La coppia è stata immortalata di sera, mentre si dirigeva al Forum di Assago per assistere allo spettacolo di Checco Zalone Amore+Iva: si tratta della prima uscita “ufficiale” per i due, dal momento che mai prima di questo momento erano stati pizzicati sulla scena pubblica in lieta compagnia.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi celebrano la figlia Sole/ Festa a sorpresa per il decimo compleanno

“La Hunziker è passata a prendere il medico a bordo di un’auto con conducente e, dopo aver raggiunto l’amica Jonella Ligresti, sono andati insieme al Forum. Michelle e Alessandro hanno percorso la strada che porta dal parcheggio al palazzetto in compagnia della Ligresti e di una ragazza dell’organizzazione, sempre a distanza di sicurezza“, si legge sul settimanale. A seguire, hanno varcato la soglia della cassa accrediti e si sono diretti all’interno del palazzetto per assistere allo spettacolo.

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato?/ La segnalazione gossip: "Siamo tutti curiosi di sapere chi è"

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: “Frequentazione molto seria“

Al termine dello show, riporta Chi, Michelle Hunziker e Alessandro Carollo “si sono diretti, questa volta da soli, a casa della showgirl, scortati dall’autista, che li ha lasciati nel garage condominiale. Michelle, prima di avvicinarsi ad Alessandro, ha provato a guardarsi intorno per controllare se qualcuno la stesse seguendo“. Un gesto che testimonia come la storia d’amore, nata da poco, vada tutelata e protetta da occhi indiscreti.

Le foto parlano chiaro: Michelle Hunziker sembra aver davvero ritrovato il sorriso e l’amore. Un anno dopo la sua ultima frequentazione, quella con il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini, la conduttrice è stata nuovamente immortalata al fianco di un altro uomo. Chi rivela: “Pare che la frequentazione sia molto seria“. Dopo un anno dedicato alla famiglia e alle dolci attenzioni per il nipote Cesare, primo figlio di Aurora Ramazzotti, la showgirl sembra pronta a ripartire sul fronte sentimentale al fianco di Alessandro Carollo.

Tomaso Trussardi ed Eros Ramazzotti, ex di Michelle Hunziker/ Le storie d'amore della conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)













© RIPRODUZIONE RISERVATA