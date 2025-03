Ilary Blasi e Michelle Hunziker: così è nata la loro amicizia

Ilary Blasi e Michelle Hunziker, dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza insieme in un vero paradiso terrestre insieme ai figli, si raccontano sulle pagine del settimanale Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola da mercoledì 12 marzo 2025, raccontano come è nata la loro amicizia. Entrambe bellissime e con una straordinaria carriera costruita negli anni, la Hunziker e la Blasi che sono diventate anche mamme di tre figli, sono riuscite ad instaurare un legame vero e unico. Eppure, dopo il primo incontro, sembrava che tra le due non potesse esserci un’amicizia.

The Couple, coppia di nemici nel cast di Ilary Blasi?/ “Parteciperei con Michelle Hunziker”

Le due conduttrici si sono incontrate per la prima volta al Premio regia televisiva di Rai 1. «Ci siamo anche preparate insieme e siamo scese da quella scala insieme. Ho ancora la foto. Lì è stato il primo approccio, poi sei venuta ospite di alcuni miei programmi anche se per anni ho pensato di starti sulle scatole». Ilary allarga le braccia e ammette: «Non sei la prima che me lo dice. È ‘effetto che faccio a molti, non so perché». Da quel momento, però, è nata una vera amicizia.

Ilary Blasi, dichiarazione d’amore a Bastian Muller per il suo compleanno/ Dolce dedica: "Sei gioia, ti amo!"

Michelle Hunziker e la verità su Ilary Blasi e Bastian Muller

Pur essendo due donne del mondo dello spettacolo, tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi non c’è alcuna invidia. “Facciamo cose diverse”, dicono in coro. Quando si sono conosciute, Michelle e Ilary avevano superato già “i loro casini”. Attualmente, le due stanno vivendo periodi sentimentali diversi. Se, infatti, la Hunziker è single, Ilary ha ritrovato l’amore accanto a Bastian Muller che, inizialmente, si pensava fosse stato presentato dalla stessa Hunziker alla Blasi.

«Li ho incontrati per la prima volta a Sankt Moritz e, anche se scrivevano che avessi fatto conoscere io Bastian a Ilary, ora sapete che non è così. Il loro rapporto iniziale è stato molto divertente da osservare, erano due persone che non avevano bisogno di parlare perché c’era talmente tanta affinità che si capivano con uno sguardo, e poi ho intuito subito che lui era un uomo fantastico e sono felice per te», chiarisce la Hunziker.

Chi sono i giudici del serale di Amici 24 e quando inizia il serale/ Data e gli ospiti