Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera cancellano le voci di crisi con un regalo da capogiro.

Dopo le voci di crisi che si sono diffuse negli scorsi giorni, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera smentiscono tutti con un gesto importante. Come fa sapere il settimanale Oggi, la conduttrice e l’imprenditore sono ancora una coppia e, in futuro, potrebbero avere in programma un passo importante come la convivenza. Dopo essere usciti allo scoperto, i due sono finiti al centro del gossip per una presunta crisi che, tuttavia, secondo il settimanale Oggi, non ci sarebbe.

Il noto magazine, infatti, pubblica le nuove foto della coppia che starebbe vivendo la relazione con discrezione e riservatezza. A conferma dell’amore che sarebbe sempre più vivo tra i due, il settimanale Oggi svela anche l’importante regalo che l’imprenditore avrebbe fatto alla conduttrice per sugellare l’amore.

Il regalo di Nino Tronchetti Provera a Michelle Hunziker

Nino Tronchetti Provera ha provato a sorprendere Michelle Hunziker acquistando la proprietà che li aveva portati ad incontrarsi. Stando a quello che riporta il settimanale Oggi, infatti, Nino Tronchetti Provera avrebbe acquistato un immobile di lusso in quel di Milano come segno del suo amore con Michelle Hunziker.

Un regalo importante che potrebbe essere anche il segnale di un imminente convivenza della coppia. Nessuna crisi, dunque, come si vociferava ma una storia che continua a crescere dando serenità alla conduttrice che, nei prossimi mesi sarà anche impegnata nella preparazione del matrimonio della figlia Aurora che convolerà a nozze con Goffredo Cerza. Tra i due, dunque, va tutto a gonfie vele e, ai rumors, rispondono con i fatti.

