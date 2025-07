Capalbio, barca e paparazzi: amore da favola o solo flirt estiva per Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera?

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono protagonisti del vero gossip di questa estate. Nelle scorse ore sono stati fotografati insieme a Capalbio, dove tra immersioni sub e lunghe passeggiate si stanno godendo questa storia d’amore fresca fresca. Eppure pare che la loro conoscenza risalga a qualche tempo fa, dato che secondo il settimanale Chi, la showgirl e il manager si frequenterebbero ormai da un anno e qualche mese, ma avrebbero deciso di uscire allo scoperto solo in queste settimane.

Durante la loro vacanza romantica sono state presenti anche le figlie di lui insieme alle amiche, segno che la storia è più consolidata di quanto si pensi. Si sa, Michelle Hunziker ha sempre voluto mantenere privata la sua vita sentimentale, e tutte le sue frequentazioni sono uscite allo scoperto solo quando il rapporto diventava importante. Sulla stessa scia pare anche Nino, che da uomo riservato che si rispetti non è mai stato in nessun modo al centro del gossip, del resto come tutta la sua famiglia. Ma come si sono conosciuti? E su cosa si basa questa storia d’amore? Facciamo una piccola analisi.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, amore autentico: la famiglia non ama l’esposizione mediatica

Molti hanno pensato che la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera fosse solo una mera strategia di marketing per far parlare di sè, soprattutto per via del fatto che i due si sono rivelati al pubblico in piena estate con i paparazzi che non aspettano altro di beccare lo scoop intorno alla vita della conduttrice. Eppure, Michelle non è solita fare business sulla sua vita privata. Anzi, se contiamo quanto tempo ci ha messo per uscire allo scoperto con il manager, ci rispondiamo da soli. Oltretutto, Nino Tronchetti Provera pare essere un uomo estremamente elegante e non troppo avvezzo al piacere della cronaca rosa e all’esposizione mediatica.

La sua famiglia, compreso il cugino Giovanni Tronchetti Provera è un altro esempio di come la riservatezza la faccia da padrona. Nessun membro dei famosi Pirelli & C ha mai voluto mettere in piazza questioni private, ma inevitabilmente è successo per via della relazione con Chiara Ferragni, ormai finita da qualche mese con Giovanni. In ogni caso, pare proprio che il legame tra l’imprenditore e Michelle Hunziker sia autentico e pieno di buone intenzioni, e non ci resta che augurare loro un’estate ricca di passione (ma quella non gli manca!).