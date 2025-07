Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non si nascondono più: la prima vacanza di coppia

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sempre più innamorati. La nuova coppia dell’estate è finalmente uscita allo scoperto, scegliendo di non nascondersi più. Dopo essere stati avvistati al concerto di Vasco Rossi insieme ad Aurora Ramazzotti e al compagno Goffredo Cerza, i due sono stati paparazzati durante una romantica fuga al mare. A immortalarli è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto in cui Michelle e Nino si godono momenti di relax in barca al largo di Capalbio. Negli scatti, la coppia appare affiatata e sorridente, tra baci, abbracci e tenere effusioni che raccontano una complicità sempre più evidente.

La loro, inoltre, è stata una vera e propria fuga in “famiglia”. In barca con Michelle e Nino, infatti, c’erano anche le figlie di lui, a dimostrazione di quanto i due abbiano già preso confidenza con le rispettive vite private e familiari. Nino è padre di tre figlie – Virginia, Camilla e Allegra – nate dal matrimonio con l’ex moglie Francesca Malgara. Un dettaglio che lo accomuna a Michelle, anche lei mamma di tre: Aurora, avuta da Eros Ramazzotti, che l’ha recentemente resa nonna del piccolo Cesare, e le piccole Sole e Celeste, nate dalla relazione con Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: presentazioni in famiglia

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si conoscono da circa un anno, ma la frequentazione sarebbe iniziata solo da qualche mese. All’epoca erano entrambi single e, complice una forte sintonia, tra i due è nato qualcosa di speciale. Dopo alcune relazioni poco fortunate, Michelle sembra aver trovato in Nino un uomo capace di tenerle testa, con un passato simile al suo e una visione della vita affine.

Per mesi hanno preferito vivere la loro storia lontano dai riflettori, ma ora hanno scelto di uscire allo scoperto, godendosi questo nuovo amore alla luce del sole. Una dimensione inedita, quella del gossip, per Nino, che finora aveva sempre mantenuto un profilo riservato. Eppure, recentemente il cognome Tronchetti Provera è finito più volte al centro dell’attenzione mediatica, come nel caso della relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera.

