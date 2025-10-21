È giunta già al capolinea la storia d'amore tra Michelle Hunziker e l'imprenditore Nino Tronchetti Provera? Spunta l'indiscrezione.

Michelle Hunziker ha dovuto fare i conti con l’ennesima delusione nella sua sfera sentimentale? Sembra infatti che la sua storia d’amore con Nino Tronchetti Provera sia giunta già al capolinea. La scintilla tra loro era scoppiata solo pochi mesi fa e non si sono nascosti a lungo, lo scorso giugno infatti sono stati paparazzati insieme al concerto di Vasco Rossi. Da quel momento sono stati pizzicati altre volte insieme, durante l’estate si sono concessi delle vacanze e ci sono state le presentazioni in famiglia.

Io Canto Family 2025, puntata 1 ottobre/ Diretta, concorrenti e classifica: Serena e mamma Venera finaliste

In poco tempo la loro relazione sembrava essere diventata molto solida. Stando ai rumors stavano progettando di andare a convivere però le cose a quanto pare sono cambiate velocemente. Cosa è successo? Nelle scorse settimane Michelle Hunziker e il ‘fidanzato’ Nino Tronchetti Provera sono stati beccati dai paparazzi mentre discutevano per strada. Poco dopo sono spuntate le prime voci di crisi e da quel momento non sono stati più avvistati insieme.

Canale 5 evita il flop a Michelle Hunziker e la inverte con Raoul Bova/ Stravolta la programmazione

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono detti addio?

La loro potrebbe non essere solo una crisi, infatti si parla già di rottura. Secondo Dagospia i due si sarebbero lasciati. Sul sito si legge che quasi tutti danno per finita la relazione tra la nonna più sexy d’Italia e il suo compagno. Una notizia che ha stupito non poco i fan della conduttrice dal momento che fino a poche settimane fa sembravano addirittura pronti ad andare a convivere nella casa in cui si erano conosciuti. Qualche tempo fa Michelle Hunziker riferendosi ad una foto di coppia pubblicata da lei sui social aveva detto che lo scatto mostrava chiaramente quanto fossero innamorati e felici, però voleva mantenere tutto privato per proteggerlo.

Nino Tronchetti Provera, nuovo compagno di Michelle Hunziker/ "Con lui ho ritrovato la serenità"

L’amatissima conduttrice si è lasciata sfuggire qualche altro dettaglio durante una recente ospitata a Verissimo, dove si era detta molto felice. A Silvia Toffanin aveva detto che stava vivendo questo nuovo amore con naturalezza. Alla conduttrice aveva detto che si può stare bene da soli ma pensa che condividere sia più bello e lei con l’imprenditore aveva ritrovato la serenità. A distanza di pochi mesi dall’inizio della loro relazione si sono già detti addio? Su Dagospia si legge: “Tra Hunziker e Tronchetti Provera c’è solo una maretta momentanea o è in corso una vera tempesta? Ah, saperlo…”. Al momento non c’è nessuna notizia ufficiale, si attendono quindi altre indiscrezioni per saperne di più sulla presunta rottura.