Come si sono conosciuti Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: tra le coppie del momento, ecco come è avvenuto il fatidico primo incontro.

Sono tra le coppie del momento, più innamorati che mai tra scatti ‘rubati’ e primo viaggio di coppia; stiamo parlando di Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, usciti allo scoperto con la bellezza del loro amore. Parliamo di una liaison agli albori, poco raccontata da parte dei diretti interessati ma certamente, stando alle immagini emerse fino ad oggi, affiatata e ben avviata su binari felici. C’era però una curiosità insoluta che continuava ad alimentare gli interrogativi dei fan che amano scovare retroscena e particolari di cronaca rosa: come si sono conosciuti Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera?

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera innamorati: la prima vacanza di coppia/ Le critiche del web

Per gli appassionati di cronaca rosa, è risaputo, le curiosità non sono mai abbastanza; non basta essere certi della passione travolgente tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. I fan, infatti, continuano a chiedersi come si sono conosciuti e soprattutto quando e come sarebbe avvenuto il fatidico primo incontro. Ecco che arriva puntuale il retroscena di Alberto Dandolo – come riporta Isa e Chia – per il settimanale Oggi.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, amore o strategia?/ Il retroscena sulla love story dell'estate

Come si sono conosciuti Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: il primo incontro ‘grazie’ ad un appartamento

“Galeotto fu un appartamento”, questa la battuta che introduce il retroscena sul primo incontro tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: ma in che senso? Pare che – come raccontato dall’esperto – entrambi in tempi non sospetti fossero alla ricerca di una abitazione di lusso a Milano. Qui entra in gioco il fato: entrambi avrebbero messo gli occhi sullo stesso appartamento, salvo poi essere acquistato dall’imprenditore e non dalla conduttrice. Insomma, quella ‘contesa immobiliare’ sarebbe stata il terreno fertile da cui poi è nato l’amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera.