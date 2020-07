Michelle Hunziker è rifatta?/ Giacomo Urtis:”vedo un seno migliorato…”

Michelle Hunziker è pronta per ritornare in tv: mentre la macchina dello spettacolo arranca, la conduttrice svedese sta per raccogliere le redini del suo ultimo programma di successo. Nella prima serata di Canale 5 di oggi, martedì 14 luglio 2020, andrà in onda All Together Now La Supersfida. Un lieto evento per tutti i fan italiani, a cui Michelle ha regalato di recente uno scatto realizzato durante le recenti vacanze. Rigorosamente in Italia e in rosso: un vestito lungo, con le sole spalle coperte e i motivi floreali in bella vista. Immagini da sogno in cui Michelle ammicca, si diverte, danza, volteggia e infine sorride. “Le metti ancora via tutte, alla tua età. Divina”, le scrive un ammiratore. Clicca qui per guardare le foto di Michelle Hunziker. Intanto la presentatrice si concede anche eventi legati al mondo dello sport: nei giorni scorsi è stata a Cervia, all’Adriatic Golf Club, dove ha potuto incontrare le sue Iron People. “Mi sono molto emozionata”, ha scritto su Instagram, “Siete stupendi, sani, gioiosi e motivati! Abbiamo passato il lockdown insieme, ci siamo allenati con i nostri personal trainer, avevamo un appuntamento due volte alla settimana (e ancora l’abbiamo) che ci ha motivato. Abbiamo lavorato sulla nostra autostima, sull’amor proprio e abbiamo anche riso tanto!”. Per la Hunziker fare squadra è più che importante: porsi degli obiettivi comuni, migliorare gomito a gomito e non solo per se stessi, ma anche per tutti coloro che hanno bisogno di quella spinta in più.

Michelle Hunziker, si è ritoccata esteticamente?

Michelle Hunziker e i ritocchini: un binomio che salta fuori spesso sui giornali di gossip, soprattutto in occasione della stagione estiva. La conduttrice ha rifatto il seno? Secondo il settimanale Nuovo, che ha realizzato un servizio marittimo sulla bella svedese, sembra proprio di sì. Grazie ad un confronto con le foto del passato e quelle più recenti, si potrebbe pensare che qualche ‘rivisitazione’ ci sia stata. “Era molto bello prima e lo è rimasto anche dopo”, ha detto il chirurgo Giacomo Urtis, intervistato dal giornale, “vedo un seno migliorato”. Sarà davvero così? Intanto la Hunziker continua a fare strage di cuori su Instagram, grazie alle foto in cui si mostra bellissima e con un fisico perfetto. Una vera e propria modella della tv che ha fatto del suo fisico perfetto un simbolo incrollabile, anche di fronte al tempo che scorre in modo inesorabile. Per tutti, ma non per lei, a quanto pare. “Stamattina facciamo una bella gita in un posto incantevole, andiamo alle cascate“, ha detto nelle Stories in questi giorni, prima di annunciare un nuovo appuntamento con i suoi allenamenti.

Foto, un bacio ai suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un bacio…❤️#sunset #vacanzeitaliane Pic by: @pierpapo_ferreri Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 12 Lug 2020 alle ore 12:43 PDT





