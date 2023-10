Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi celebrano la figlia Sole/ Festa a sorpresa per il decimo compleanno

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la festa a sorpresa per la figlia Sole

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono riuniti pochi giorni fa per celebrare un compleanno speciale, quello della figlia Sole. La piccola ha compiuto dieci anni e, come mostrano le immagini del settimanale Chi nel nuovo numero in edicola, ha ricevuto in dono una bellissima festa a sorpresa, organizzata dai genitori in un parco milanese e con la presenza delle persone più importanti. Oltre a mamma e papà, a festeggiare assieme a lei erano presenti anche la sorella minore Celeste, la seconda figlia della coppia, alcuni amichetti e l’inseparabile levriero di famiglia, Odino. Assieme a loro anche una coppia di animatori, che hanno reso ancor più speciali le celebrazioni.

Dopo un’intensa giornata di scuola, Sole Trussardi è stata caricata in macchina da mamma Michelle e portata al parco, dove era tutto pronto per la festa a sorpresa. Nello spazio verde adibito ai festeggiamenti sono stati allestiti tantissimi palloncini e addobbi colorati, gli invitati erano pronti a celebrarla e, in aggiunta, è stata preparata per la speciale occasione una torta di compleanno blu a più piani, con sopra un pupazzetto di Stitch, personaggio dei cartoni animati.

Compleanno in compagnia, tra sorrisi e giochi con gli amichetti

A rendere ancor più elettrizzante la festa di compleanno di Sole Trussardi è stata anche una divertente sfida a paintball, che ha reso felice la festeggiata e tutti i suoi amichetti. Una sorpresa perfettamente riuscita e che ha regalato sorrisi e tanta gioia alla bambina, circondata dall’affetto degli amici, della sorellina e dei genitori Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, riunitisi per l’occasione. La showgirl ha condiviso i momenti più belli della festa nelle Instagram stories.

Ma, sempre su Chi, è anche la stessa Hunziker a finire al centro dell’attenzione, e non solo per il compleanno della figlia. La conduttrice, infatti, sta monopolizzando il gossip delle ultime ore per via della sua storia d’amore con il nuovo fidanzato, Alessandro Carollo. La coppia è stata pizzicata a Milano la sera prima della festa di compleanno, al Forum di Assago, ad assistere allo show di Checco Zalone.

