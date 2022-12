Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo lontani/ Ritorno di fiamma fallito…

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, fallito il tentativo di riavvicinamento

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono di nuovo lasciati. Il tentativo di riappacificazione sarebbe finito male. La showgirl svizzera e l’imprenditore avrebbero provato a stare di nuovo insieme. I due sono stati avvistati insieme in più occasioni ma stando a quanto rivelato dal Settimanale Chi il loro rapporto sarebbe definitivamente naufragato. Michelle Hunziker non ha mai confermato il ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi. Infatti, sia lei che l’imprenditore avevano deciso di mantenere un basso profilo nonostante fossero stavi avvistati in atteggiamenti intimi. Secondo il Settimanale Chi, i due avrebbero provato a riaggiustare le cose e a trovare un nuovo equilibrio in famiglia ma il loro tentativo sarebbe fallito. Nell’ultimo periodo la loro relazione sembrava essere tornata quella di un tempo.

Qualche settimana fa i due erano stati paparazzati insieme a cena in un ristorante e a avevano fatto ritorno a casa insieme. Infatti i due erano entrati nello stesso portone. I due avevano cercato di mantenere saldo il legame per il bene delle figlie, Sole e Celeste. Le foto lasciavano poco spazio ai dubbi e a confermare il ritorno di fiamma ci aveva pensato anche Vittorio Feltri che su Libero aveva commentato: “Tomaso e Michelle si sono riavvicinati e ne sono felice. Ma non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate. È sotto gli occhi di tutti la loro ritrovata armonia, ma non sono tornati a vivere insieme. È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto”. Il ritorno di fiamma non si è mai concretizzato e i due sarebbero tornati single.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi insieme a St.Moritz

Nelle ultime ore Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram una storia assieme a Ilary Blasi. Le due si si sono ritrovate insieme a St.Moritz. Per mesi entrambe sono state sui giornali scandalistici per le loro relazioni finite male. Ilary Blasi infatti a luglio annunciava la fine del suo matrimonio con Francesco Totti così come Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi. Di recente, Ilary ha però trovato nuovamente il sorriso accanto a Bastian. Michelle Hunziker invece sarebbe single.

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e un tentativo di riavvicinamento andato male, la showgirl svizzera avrebbe preferito rimanere da sola. Se da un lato Ilary Blasi si è limitata a informare i suoi follower del suo arrivo in Svizzera con il cartello stradale, per poi svelare la camera d’albergo dove soggiornerà, Michelle Hunziker ha optato per un video in cui rivela: “Arrivata nella mia patria… ed è sempre magia”, inquadrando la vista che lascia senza fiato alle sue spalle.

