Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi felici insieme/ Lui però ha dettato nuove regole

Ormai è ufficiale: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme. I due si erano separati a inizio anno e, in estate, avevano decisamente preso strade diverse. Lei si era lasciata travolgere, in quello che si è rivelato poi un vero fuoco di paglia, dal bel chirurgo Giovanni Angiolini, mentre lui si è rilassato in compagnia di un’imprenditrice inglese. A estate conclusa però, la presentatrice elvetica, ha iniziato a sentire la mancanza di suo marito e, con pazienza ha tentato di riconquistarlo.

Un percorso lungo, faticoso, che oggi però può dirsi concluso: i due sono infatti tornati insieme, a sancire il momento di gioia è stato la reunion di famiglia in occasione del compleanno della figlia Sole. Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi Tomaso non voleva proprio perdonare Michelle, le ragioni? “Agli amici più intimi l’imprenditore confessava che non on gli era andata giù l’apparizione di Michelle e del suo ex, Eros Ramazzotti, a Michelle Impossible and Freinds, avvenuta immediatamente dopo la separazione”.

Si sa, la pazienza è la virtù dei forti e Michelle Hunziker, nei continui tentativi di riconquistare il suo Tomaso Trussardi, è stata una vera roccia. I due infatti sono finalmente tornati insieme. Secondo un’indiscrezione di Chi a riunirli sarebbe stato il dialogo: i vari messaggini sullo smartphone e la condivisione di video e foto delle loro figlie avrebbe fatto capire, ad entrambi, l’importanza di mantenere unita la famiglia durante la crescita delle loro figlie.

Così che la vecchia coppia torna in auge ma, in realtà, se ne forma una nuova, cambiata, e con nuove regole. Sempre secondo l’indiscrezione a porle è stato l’uomo di casa. Cosa prevedono queste regole? “Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste tv, niente immagini di famiglia allargate per rappresentare un surreale volemose bene”, si legge. Così i due sono tornati in pista, paparazzati in auto per le vie di Milano, dormono ogni sera sotto lo stesso tetto e si vivono nella quotidianità. Noi non possiamo che fare un grande in bocca al lupo a questa vecchia ma nuova famiglia, che ha dimostrato a tutti che, quando c’è la volontà, tutto può essere riparato.











