Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fuga romantica sulle Dolomiti/ Gli indizi social

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme sulle Dolomiti? Alcuni scatti non mentono

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme, ma non si mostrano ancora pubblicamente. La coppia che aveva annunciato la separazione, sembra essersi ritrovata e gli indizi del loro ritorno di fiamma non mancano. Dagli ultimi scatti, sembra che i due piccioncini siano tornati sulle Dolomiti, in particolare a San Cassiano, dove erano soliti trascorrere le vacanze in famiglia.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, nel il weekend di Ognissanti, avrebbero approfittato della festività per concedersi una vacanza insieme. Ovviamente non si sono mostrati insieme, ma hanno disseminato indizi sui social abbastanza evidenti. La conduttrice ha mostrato una foto con una look in stile montanara e poi ha pubblicato uno scatto che ritrae due birre, sintomo che potrebbe esserci anche il suo Tomaso. Inoltre, l’hotel Fanes di San Cassiano ha taggato il rampollo dando la certezza che la coppia si trova nello stesso luogo. Non può essere certo una coincidenza considerando che, in passato, sono sempre stati in vacanza in quei luoghi con Sole e Celeste.

In queste ultime settimane impazza il gossip sul ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Se da un lato sui social continuano ad apparire indizi su un loro riavvicinamento, dall’altro non ci sono conferme ufficiali.

Secondo la ricostruzione di Diva e Donna, Michelle Hunziker sta tentando in tutti modi di riappacificarsi con l’ex marito. Ad avere dubbi su un ritorno insieme è, invece, proprio il rampollo della casa di moda. Secondo la rivista, Tomaso non avrebbe digerito per nulla il flirt estivo della conduttrice con Giovanni Angiolini e questo rende tutto molto più difficile. Ora, sembra che i due siano andati insieme sulle Dolomiti; che la conduttrice ce l’abbia fatta a riconquistare il cuore del suo ex marito?

