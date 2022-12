Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi/ La vacanza sulle Dolomiti, tornati insieme?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in vacanza sulle Dolomiti

Recentemente la coppia/non coppia più famosa in Italia, ovvero Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati avvistati in vacanza assieme sulle Dolomiti in occasione del Natale. Sembra, insomma, sempre più strano il rapporto tra i due, che ultimamente si vedono sempre più spesso in giro. L’ultima volta, infatti, era stata proprio in occasione del Natale, mentre appena una settimana fa erano assieme ad una cena in uno dei più esclusivi ristoranti bergamaschi.

Ma tornando sulle Dolomiti, ultimo luogo di avvistamento della “coppia” composta da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la notizia sarebbe stata data, ancora una volta, dalla stessa showgirl sul suo profilo Instagram. Nelle stories della Hunziker, infatti, si vede chiaramente che sta trascorrendo il tempo con l’ex compagno, Trussardi, in compagnia peraltro anche dell’amica Serena Autieri. E proprio la presenza di quest’ultima avrebbe placato il rumor secondo il quale Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avevano interrotto la frequentazione per via dell’intromissione della Autieri, amica della presentatrice (oltre che ex moglie di Eros Ramazzotti e madre della figlia di quest’ultimo Aurora).

Hunziker e Trussardi: stanno assieme o no?

Insomma, in quel delle Dolomiti sembra che l’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbe, magari riaccendersi, anche se concretamente nessuno dei due ha mai detto nulla in merito in pubblico ed anzi l’idea sembra essere piuttosto lontana dalle loro menti. Tuttavia, sembra sempre più probabile che tra i due la fiamma si riaccenda visto che le apparizioni in compagnia sembrano sempre più frequenti. È pur sempre vero, però, che potrebbero aver mantenuto un bellissimo rapporto, magari anche per il bene delle figlie (Celeste e Sole, con loro sulle Dolomiti).

Precedentemente, invece, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi erano stati visti assieme, o almeno si suppone che lo fossero, in occasione del Natale, quando la showgirl ha pubblicato una foto con la madre di Trussardi. Similmente, infine, pochi giorni prima del Natale la coppia/non coppia è stata riunita da una cena nel ristorante Da Vittorio di Bergamo, location magica con 3 stelle Michelin. “Cenetta tra ex”, aveva ironizzato lei nella storia. Per quanto i fan possano crederci, però, sembra che tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non si riaccenderà mai nulla, mentre i lunghi periodi trascorsi a cercare di salvare la coppia, sembrano almeno averli resi affiatatissimi.











