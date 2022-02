Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi lite dopo la separazione?/ Il gesto di lui…

Un mese fa Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno annunciato con un comunicato ufficiale la fine del loro matrimonio dopo 10 anni. A seguito dalla separazione Tomaso Trussardi aveva rilasciato alcune dichiarazioni sulla rottura con la conduttrice al Corriere della Sera in cui definiva la scelta fatta per: “Tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste”.

Nonostante la separazione Tomaso Trussardi aveva ammesso anche: “In questa nuova veste, andiamo d’accordo. Michelle rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa”.

Tommaso Trussardi smette di seguire Michelle Hunziker sui social

Secondo i più maliziosi però tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker al momento ci sarebbero alcune tensioni e non un amore diverso rispetto a quanto affermato da entrambi nelle interviste. In molti hanno notato come l’imprenditore abbia smesso di seguire su Instagram Michelle e anche sua figlia, Aurora Ramazzotti.

Dato il comportamento sui social dell’ex coppia in molti hanno ipotizzato come tra i due non ci sia assolutamente un buon rapporto e il motivo della rottura tra i due potrebbe essere più serio di quanto entrambi non abbiano dichiarato e al momento nessuno dei due tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è intervenuto per chiarire quanto accaduto.

