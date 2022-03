Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, “matrimonio finito un anno fa”/ E spunta Eros…

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono ormai detti addio definitivamente, eppure non si placa il gossip su di loro. Trascorsa qualche settimana dall’annuncio congiunto a mezzo stampa, si susseguono ancora indiscrezioni sulle motivazioni di questa rottura, e non solo, visto che Dagospia rende pubblico un altro importante dettaglio: la tempistica dell’addio.

Ambra Angiolini "Bulimica per amore, perso lavoro perché 'lesbica' "/ Confessioni choc a Michelle Hunziker

Stando a quanto fa sapere il portale di Roberto D’Agostino, la rottura tra Michelle è Tommaso e tutt’altro che recente: “Trussardi, a Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, ha candidamente detto che il matrimonio tra lui e Michelle era già finito da un anno. Solo pochi giorni fa i due ex hanno deciso di renderlo pubblico. Perché così tardi? Si dice che la rinnovata amicizia di Michelle con l’ex marito Eros lo abbia infastidito”, si legge.

MICHELLE IMPOSSIBLE/ Diretta: Aurora rivela "Mamma si è rifatta il seno" (2a puntata)

Tomaso Trussardi e la stoccata a Eros Ramazzotti: “Mi ha mancato di rispetto”

D’altronde che i rapporti tra Tomaso Trussardi e l’ex di Michelle Hunziker Eros Ramazzotti non siano dei migliori lo ha palesato anche il diretto interessato. In un’intervista rilasciata al Corriere della sera, Trussardi sul cantante romano ha dichiarato: “Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”. Proprio Eros è stato ospite di Michelle nella prima puntata del suo show Michelle Impossible. In quell’occasione, la conduttrice ha ricordato gli inizi della loro storia d’amore e lui le ha dedicato la loro canzone, con tanto di bacio sulle labbra. Va detto, però, che tra loro c’è ad oggi solo una bella amicizia.

LEGGI ANCHE:

Chi è Giovanni Zarrella "L'italiano" della Germania/ Origini, perchè è famoso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA