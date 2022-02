Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi/ “Nessun tradimento, Eros Ramazzotti…”

Dopo la nota ufficiale congiunta resa pubblica da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, l’ex coppia più bella dello showbiz sperava nel silenzio stampa. Una riservatezza richiesta soprattutto per la serenità delle figlie Celeste e Sole. Ovviamente, vista la grande popolarità dei diretti interessati, non è stato possibile. Il gossip, infatti, che già aveva “anticipato” la crisi, ha tentato e tenta di “scavare”. Cosa ha frantumato un amore che, almeno apparentemente, sembrava tanto saldo? Questo è quello che si chiedono in molti.

Michelle Hunziker, vittima di una setta/ "Ma oggi è impossibile manipolarmi"

Il primo a “sbottonarsi” è stato Tomaso. L’imprenditore, delfino della casa di moda Trussardi, si è lasciato andare per precisare soprattutto alcuni aspetti. Il primo punto sottolineato è che nessuno tradimento avrebbe caratterizzato la crisi. Una precisazione dovuta, visto che i rumors di un “ritorno di fiamma” con un noto ex della showgirl svizzera stavano tenendo banco. Il secondo ribadito dall’uomo, invece, è quello che lui amerà la sua Michelle per sempre. Sì, lui l’ama ancora ma… in una forma diversa.

Michelle Hunziker, Verissimo/ "Qualcosa dentro me è cambiato, così ho deciso di..."

MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI: “LEI HA VOLUTO DARCI UN TAGLIO”

Ora, a parlare, è anche la Hunziker. Afferma che i più attenti (commentando il nuovo look) avevano ragione. Lei aveva sempre portato i capelli lunghi poi, all’improvviso, la decisione di tagliare la bionda chioma. Le donne, dice la 45enne, sono fatte così. Quando hanno bisogno di cambiare radicalmente qualcosa, danno un taglio a tanti aspetti della vita. E anche lei, a un certo punto, ha voluto “tagliare” per trovare la forza dentro di sé. Anche Michelle, esattamente come Tomaso, ammette che vuole bene al suo ex e sempre gliene vorrà. Insieme hanno vissuto 10 anni bellissimi e hanno 2 figlie. Cose preziose da salvare.

Aurora, Sole e Celeste, figlie di Michelle Hunziker/ Una bella famiglia allargata

Una separazione, seppur presa di comune accordo o comunque vissuta con serenità, è pur sempre un lutto da affrontare. È difficile – confessa la Hunziker – perché ci si sente falliti. Rappresenta però, nello stesso momento, anche un nuovo inizio. La differenza tra questa e la prima separazione con Eros Ramazzotti, padre della sua primogenita Aurora? A 23 anni – dice la showgirl – si vive tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa. Ci si sente morire dentro. Oggi, invece, Michelle ha l’esperienza di vita dalla sua parte. Lasciarsi, ovviamente, rimane pur sempre una grande sofferenza.

MICHELLE HUNZIKER: DOPO TOMASO TRUSSARDI IL RITORNO DI FIAMMA CON EROS RAMAZZOTTI?

E, quasi a volersi far “beffa” delle tante voci che la volevano di nuovo vicina al primo marito, Michelle annuncia una novità. L’artista 58enne sarà tra gli ospiti del suo one woman show “Michelle Impossible”, in onda su Canale 5, il 16 e il 23 febbraio. Una cosa che, ancora, lascia sorpresa persino lei. Mai avrebbe scommesso sul fatto che Eros rispondesse con un “sì” al suo invito. Sono vent’anni, infatti, che non presenziano sullo stesso palco in Italia. Con loro, tra l’altro, ci sarà come protagonista in scena anche la figlia Aurora.

Come già detto, Tomaso Trussardi ha precisato che la separazione con la Hunziker non è stata dettata da un tradimento. L’uomo, però, nelle sue recenti esternazioni, un sassolino nella scarpa pare esserselo tolto. Parlando proprio di Ramazzotti, ha dichiarato di sapere che una parte di fan ha sempre sperato in un ritorno di fiamma con Michelle. Esattamente come è successo dopo la reunion artistica tra Al Bano e Romina Power. Oggi – continua Tomaso – sa che Eros dice di voler aiutare la sua ex a superare le negatività. A suo avviso, però, forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Conclude dicendo che è meglio che ognuno stia al suo posto. In passato – aggiunge sibillino – avrebbe mancato di rispetto a tutta la famiglia…



© RIPRODUZIONE RISERVATA