Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: notte rovente? I due si riavvicinano/ Paparazzati mentre…

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi tornano insieme: entrambi hanno passato, separati, un’estate difficile…

Allarme super scoop, a lanciarlo è stato il settimanale Chi con tanto di prove: sembrerebbe proprio che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi abbiamo passato la notte insieme! Le prove? Delle foto che inchiodano l’uomo mentre entra nel palazzo di Michelle per poi uscirne solo il giorno successivo… Un vero e proprio ritorno di fiamma, a dir poco rovente, tanto voluto dalla presentatrice elvetica, su cui nessuno avrebbe scommesso. Chi avrebbe mai detto che, alla fine, Michelle ce l’avrebbe fatta a riconquistare il suo Tomaso?

Per entrambi l’estate da poco conclusa non è certo stata una delle migliori e forse, anche per questo, quelli che sono ancora oggi a tutti gli effetti marito e moglie, si sono ritrovati. Michelle Hunziker ha visto spegnersi velocemente la sua relazione, un vero fuoco di paglia, con il bel chirurgo Giovanni Angiolini. Ma l’estate è stata difficile anche per Tomaso Trussardi che, al di là della scappatella estiva con l’imprenditrice Ruzwana Bashir, non è stata delle migliori: l’imprenditore ha infatti dovuto andare in contro a cambiamenti radicali nel lavoro: lo storico marchio di famiglia, pur avendo più volte tentato di salvarlo, è stato venduto a un fondo: il QuattroR.

È così che tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembra essere tornato il sereno: i due hanno passato una notte, si spera d’amore, insieme! La prova la dà il settimanale Chi che, appostato fuori casa di Milano della presentatrice elvetica, riesce a paparazzare Trussardi mentre entra prima, ed esce poi, dall’abitazione. Nella prima foto si vede l’imprenditore fuori dal palazzo, pare essere molto felice tant’è che si ferma anche a scambiare qualche battuta divertente con un fattorino di Glovo. Poi, sicuro, entra dal portone.

E da quel portone Tomaso Trussardi non esce per un giorno intero, ben 24 ore, dunque passa, con Michelle Hunziker una notte intera. L’uomo viene paparazzato anche sull’uscita, ha un’aria molto stanca e poco riposata e la faccia di chi ha passato la notte in piedi. Non a caso si dimentica anche qualcosa… Il portafogli, è infatti la babysitter delle bimbe a riportarglielo in fretta e furia. Che sia stata una notte d’amore o una notte di litigi non possiamo saperlo però, auguriamo alla coppia, di ritrovare la loro stabilità, la stessa che hanno avuto per quasi dieci anni.











