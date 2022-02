Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, perché si sono lasciati?/ “Come un lutto”

La separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. La coppia, insieme da dieci anni, sembrava una delle più solide del mondo dello spettacolo. I due, nel corso della loro storia d’amore, hanno avuto anche due bambine: Celeste e Sole. Un rapporto, rafforzato da un matrimonio, che sembrava soldassimo ma che di recente è terminato. Perché i due si sono lasciati? La motivazione non è stata resa nota, anche se non mancano le ipotesi. C’è chi parla di divergenze insanabili, chi di visioni di vita diverse.

Aurora, Sole e Celeste, figlie di Michelle Hunziker/ Una bella famiglia allargata

La conferma della rottura è arrivata con un comunicato ufficiale, nel quale si legge: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”. Le figlie Celeste e Sole continueranno a vivere con la madre.

Tomaso Trussardi: “Con Michelle Hunziker sempre amore”/ “Aurora? Rapporti rarefatti”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la fine di un amore

A Verissimo, Michelle Hunziker è tornata a parlare della separazione da Tomaso Trussardi: “Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre. Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza”.

"Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Han perso entrambi"/ Feltri: "Addio perché..."

Qualche settimana fa, anche Tomaso Trussardi aveva raccontato la separazione dal suo punto di vista: “Come sto? La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta — potrà sembrare strano — per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo. Mi piacciono le case piene, quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci. Sia da una parte che dall’altra c’è totale apertura: le bambine stanno con la mamma ma io posso vederle quando voglio. Detto questo non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA