Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ritorno di fiamma?/ Lei vorrebbe, lui…

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: gli indizi sul presunto ritorno di fiamma

Il presunto ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è argomento caldo in questi ultimi giorni nel mondo del gossip. Dopo la separazione a gennaio, infatti, la coppia potrebbe presto concedersi una seconda possibilità, anche e soprattutto per il bene delle figlie Sole e Celeste. Il settimanale Diva e Donna ricostruisce queste ultime settimane di scoop e indiscrezioni sulla coppia, cercando di spiegare se le voci sul loro presunto riavvicinamento sono effettivamente fondate o rischiano di rivelarsi un fuoco di paglia.

La rivista riferisce come le persone a loro vicine scommetterebbero in un ritorno di fiamma: la showgirl, infatti, starebbe cercando in tutti i modi di riconquistare l’imprenditore. E anche gli indizi degli ultimi giorni lasciano ipotizzare un riavvicinamento, come la family reunion in occasione del compleanno della figlia Sole. Ma anche il fatto che all’anulare sinistro della Hunziker sia ritornata la fede nuziale, così come Trussardi che ha deciso di seguirla nuovamente su Instagram. Nonostante la ritrovata serenità, però, il ritorno di fiamma sembra ancora lontano.

I presunti timori di Tomaso Trussardi sul riavvicinamento a Michelle Hunziker

Il primo indizio che non lascia buone sensazioni sul riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è il recente post condiviso su Instagram dalla conduttrice, che ha di fatto smentito le ultime notizie sui giornali. Inoltre, sempre secondo quanto riferisce Diva e Donna, se la showgirl sembra ben disposta a un secondo tentativo, l’imprenditore pare invece dubbioso. Le scorie della separazione di inizio anno sono ancora piuttosto evidenti, così come le sue ferite per un matrimonio che non ha saputo reggere allo scorrere del tempo.

In più, ad averlo scosso, è stato il breve flirt dell’ex moglie con il medico ed ex concorrente del Grande Fratello Giovanni Angiolini. A settembre, poi, è impazzato il gossip sul presunto riavvicinamento tra la Hunziker ed Eros Ramazzotti. Voci che avrebbero messo in crisi Tomaso Trussardi che, se da un lato sarebbe ancora innamorato della showgirl, dall’altro sarebbe restio al ritorno di fiamma per timore di soffrire ancora. Il riavvicinamento al momento è legato solo alle loro figlie, per cercare di tenere il più possibile incollata la famiglia. Ma sarà di nuovo amore per la coppia?











